По реке Дон разлился растворитель

Мэрия Набережных Челнов прокомментировала скандальное видео с избиением мальчика его сверстниками в детском саду по указке тренера якобы за провинность, заявив, что контракт с мужчиной расторгнут. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации города.