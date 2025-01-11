По реке Дон разлился растворитель

Видео: Официальный Telegram-канал Алексей Логвиненко
Растворитель лакокрасочных изделий для покраски судов разлился в реке Дон, предположительно, в районе порта Ростова-на-Дону. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.
По его словам, опасности попадания растворителя в систему водоснабжения нет. Логвиненко отметил, что специалисты обрабатывают площадь разлива сорбентом.
Ожидается, что работы по ликвидации пятна будут завершены в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что 15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в результате шторма. Как уточняли оперативные службы, перевозилось порядка 9,2 тыс тонн нефтепродуктов.
Читайте также:
На Кубани локализовали вылившийся из танкера «Волгонефть-239» мазут
Загрязнения нефтепродуктами обнаружили в Крыму на протяжении 15 километров
Огнеборцы Мособлпожспаса спасли при пожаре в Кашире пять человек и кошку
Ожидается, что работы по ликвидации пятна будут завершены в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что 15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в результате шторма. Как уточняли оперативные службы, перевозилось порядка 9,2 тыс тонн нефтепродуктов.
Читайте также:
На Кубани локализовали вылившийся из танкера «Волгонефть-239» мазут
Загрязнения нефтепродуктами обнаружили в Крыму на протяжении 15 километров
Огнеборцы Мособлпожспаса спасли при пожаре в Кашире пять человек и кошку
Екатерина Коршунова