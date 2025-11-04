Путин сравнил нынешнюю ситуацию в России с периодом Смуты

04 ноября 2025, 19:19

Путин: Россия сейчас защищает свой суверенитет так же, как и в 1612 году

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин во время вручения государственных наград за укрепление единства нации в Кремле заявил, что страна сегодня защищает свой суверенитет так же, как это делалось в 1612 году во время польской интервенции. Об этом сообщает ТАСС.