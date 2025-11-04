Путин сравнил нынешнюю ситуацию в России с периодом Смуты
Президент России Владимир Путин во время вручения государственных наград за укрепление единства нации в Кремле заявил, что страна сегодня защищает свой суверенитет так же, как это делалось в 1612 году во время польской интервенции. Об этом сообщает ТАСС.
Глава государства напомнил подвиг Второго народного ополчения, созданного в Нижнем Новгороде князем Дмитрием Пожарским и торговцем Кузьмой Мининым, благодаря которому удалось отстоять независимость страны в период Смуты.
Путин назвал памятник Минину и Пожарскому на Красной площади символом тех непростых времён.
День народного единства отмечается в России с 2005 года. В этом году празднуется 20-летие. 4 ноября в традиционной церемонии возложения цветов приняли участие представители различных конфессий, общественных и молодёжных организаций.
