«У тебя теперь большие связи»: Путин дал обещание 11-летнему сыну бойца СВО
Президент России Владимир Путин дал обещание 11-летнему сыну бойца СВО из Тувы Доржу-Маадыр Донгаку. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что глава государства окажет содействие в поступлении юноши в кадетское училище.
«Не получилось? Мы поправим. Мы же поправим? У тебя теперь большие связи, мы всё сделаем», – сказал президент мальчику.
В ответ сын военнослужащего отреагировал согласием.
