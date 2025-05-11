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Макрон обнял Зеленского и поцеловал его в щеку на прощание

Президент Франции Макрон обнял Зеленского и поцеловал его в щеку на прощание
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск завершили визит в Киев, где провели переговоры в рамках «коалиции желающих». На прощание Макрон обнял Владимира Зеленского и поцеловал его в щеку, передает «Лента.ру».
Взаимодействие попало на видео, опубликованное украинскими СМИ и Telegram-каналами. На кадрах Макрон обминает Зеленского, затем хлопает президента Украины по спине и целует в щеку, а после садится в ожидающий его автомобиль.

После встречи лидеры связались по телефону с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить итоги саммита. Ранее европейские политики прибыли в украинскую столицу для обсуждения дальнейшей поддержки Киева. Отмечалось, что лидеры Франции, Германии, Великобритании и Польши призвали Россию согласиться на 30-дневное перемирие, угрожая «наращиванием давления» в случае отказа.

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США одобрили передачу Украине более 100 артиллерийских ракет большой дальности
NYT: США одобрили ФРГ передачу Киеву 100 снарядов для Patriot и 125 ракет для РСЗО
10 мая 2025, 23:14

Фото: iStock/vadimrysev

США разрешили Германии передать Украине 100 ракет для зенитных комплексов Patriot и 125 дальнобойных ракет для реактивных систем залпового огня (MARS II, M142 HIMARS). Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник в Конгрессе США.
«Представитель Конгресса заявил, что Соединенные Штаты одобрили передачу Германией 125 дальнобойных артиллерийских ракет и 100 ракет ПВО Patriot на Украину», — передает издание.
Поставки стали возможны после официального одобрения Вашингтона, так как указанные вооружения производятся на американской территории и требуют экспортного разрешения даже при передаче третьим странам.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ABC News заявил, что любые перемирия без прекращения западных поставок оружия Киеву лишь усилят военный потенциал Украины. Он подчеркнул, что Россия продолжает выступать за дипломатическое урегулирование конфликта, но Запад игнорирует эту позицию.

Также сообщалось, что российская сторона обещала обдумать предложение о месячном прекращении огня на Украине.

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Каллас надеется, что США присоединятся к «спецтрибуналу» против РФ
10 мая 2025, 22:10

Фото: istockphoto/sinonimas

Глава евродипломатии Кая Каллас надеется, что США присоединятся к так называемому «спецтрибуналу» против РФ. Об этом пишут украинские СМИ.
По словам Каллас, Вашингтон работал над трибуналом в течение двух лет вместе с Евросоюзом (ЕС), а потом покинул инициативу.

«Американцы многое сделали, и мы надеемся, что они снова присоединятся позже, потому что теперь все технические детали урегулированы», — прокомментировала главный дипломат ЕС.
Каллас подчеркнула, что присоединиться к «спецтрибуналу», направленному против Российской Федерации, может любая другая страна.

В январе генсек Совета Европы Ален Берсе говорил, что Украина будет добиваться «спецтрибунала» для российского президента Владимира Путина и других представителей руководства страны. Чиновник отмечал, что Совет Европы не отступится от идеи создать «спецтрибунал» по вопросам «агрессии против Украины», потому что «кроме финансовых ресурсов очень важно построить систему привлечения к ответственности виновных».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что Москва не будет на это реагировать.

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Хакеры приготовили ВСУ неприятный сюрприз
Mash: ВСУ не видят российских дронов после хакерской атаки Killnet
10 мая 2025, 21:50

Фото: istockphoto/welcomia

Боевики ВСУ не видят российских дронов после кибератаки хакерской группировки Killnet. Об этом со ссылкой на хакеров сообщает Telegram-канал Mash.
По информации журналистов, взломщики нашли геолокации станций западной системы слежения Airfaince от Сумской до Одесской области, передав их бойцам ВС РФ. В результате станции были уничтожены. Обозреватели добавили, что система выдает боевикам ВСУ «ошибку 404».

«Через нее украинцы получали все, вплоть до геолокации и видео с наших беспилотников. Теперь — ничего», — говорится в материале.

Перед этим в Минобороны России докладывали, что российская противовоздушная оборона за сутки ликвидировала 86 украинских беспилотников.

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Россия обдумает предложение о месячном прекращении огня на Украине — Песков
10 мая 2025, 21:13

Фото: istockphoto/YuTphotograph

Российская сторона обдумает предложение о месячном прекращении огня на Украине, заявил журналистам CNN пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Мы подумаем об этом, это новое развитие. У нас есть своя позиция», — сказал он.

На вопрос прессы, считает ли Песков, что Россию якобы загнали в угол угрозой новых ограничений в случае отказа от предложения, он дал отрицательный ответ.

Пресс-секретарь напомнил журналистам, что президент России Владимир Путин предложил перемирие в Дни Победы.

«Вы слышали реакцию Киева? Мы ее тоже не слышали. Критику в адрес Киева слышали за неготовность или отказ отвечать? Нет. Если Киев готов к прекращению огня, почему не прекратить его на три дня?» — задался вопросом Песков.

Он упомянул конфронтацию с европейской стороны, к которой Москва уже привыкла. Песков резюмировал, что Россия открыта для диалога, а давить на нее — бесполезно.

Ранее на Украине выражали готовность к месячному перемирию.

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В Кремле высказались о реакции Киева на предложение о прямых переговорах с РФ
Песков: Киев не отреагировал на предложение Путина о прямых переговорах
10 мая 2025, 19:59

Фото: istockphoto/TomasSereda

Украинская сторона никак не отреагировала на российское предложение о переговорах без предварительных условий. По заявлению пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, ситуация противоречива.
«Вы знаете, что президент (России Владимир) Путин ранее заявил, что российская сторона готова к началу переговоров без предварительных условий, реакция киевского режима на это озвучена не была, поэтому и ситуация остается в этом плане противоречивой», — прокомментировал Песков Первому каналу.
До этого он говорил, что Путин подтвердил готовность России к переговорам с Украиной на встрече с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом. Песков подчеркнул, что глава государства «говорил об этом уже неоднократно».

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