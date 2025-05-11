Макрон обнял Зеленского и поцеловал его в щеку на прощание

Владимир Зеленский
Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск завершили визит в Киев, где провели переговоры в рамках «коалиции желающих». На прощание Макрон обнял Владимира Зеленского и поцеловал его в щеку, передает «Лента.ру».
Взаимодействие попало на видео, опубликованное украинскими СМИ и Telegram-каналами. На кадрах Макрон обминает Зеленского, затем хлопает президента Украины по спине и целует в щеку, а после садится в ожидающий его автомобиль.
После встречи лидеры связались по телефону с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить итоги саммита. Ранее европейские политики прибыли в украинскую столицу для обсуждения дальнейшей поддержки Киева. Отмечалось, что лидеры Франции, Германии, Великобритании и Польши призвали Россию согласиться на 30-дневное перемирие, угрожая «наращиванием давления» в случае отказа.
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Мария Моисеева