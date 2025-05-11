Макрон обнял Зеленского и поцеловал его в щеку на прощание

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск завершили визит в Киев, где провели переговоры в рамках «коалиции желающих». На прощание Макрон обнял Владимира Зеленского и поцеловал его в щеку, передает «Лента.ру».