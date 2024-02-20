Президент Сербии охарактеризовал отношения с Россией пословицей

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Президент Сербии Александр Вучич, комментируя российско-сербские отношения, описал их пословицей «друг познается в беде». Об этом политик заявил в беседе с ТАСС.
«В сербском и русском, а также во всех англосаксонских, германских языках есть пословица, заключающаяся в том, что настоящий друг познается в беде. Легко быть другом в легкие моменты. Оставаться другом, оставаться честным тогда, когда трудно, именно в такие моменты ты показываешь свое истинное лицо», — подметил глава Сербии.По словам политика, Сербия более чем справедлива к России и русскому народу. Вучич также обратил внимание, что изредка он руководствуется только прагматичностью и рационализмом, но жизнь уже продемонстрировала ему что «человеческое достоинство и человеческая натура лучше всего ценятся в трудные времена».
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Алина Юрчак