Президент Сербии Вучич записал видеообращение на Красной площади

Александр Вучич (Фото: www.kremlin.ru)
Президент Сербии Александр Вучич записал видеообращение на Красной площади. Оно опубликовано на официальном telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
«Хочу поблагодарить тех, кто верен своему Отечеству. И уважает мой труд»,— сказал Вучич в видеообращении.
Сербский президент прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященным 80-й годовщине Победы в ВОВ. В рамках визита в столицу Вучич проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным
Ранее «Радио 1» писало, что три балтийские страны запретили перелет правительства Словакии над своей территорией. Спецборт направляется в Москву.
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