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Президент Сербии Вучич записал видеообращение на Красной площади

Александр Вучич (Фото: www.kremlin.ru)

Александр Вучич (Фото: www.kremlin.ru)

Президент Сербии Александр Вучич записал видеообращение на Красной площади. Оно опубликовано на официальном telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
«Хочу поблагодарить тех, кто верен своему Отечеству. И уважает мой труд»,— сказал Вучич в видеообращении.

Сербский президент прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященным 80-й годовщине Победы в ВОВ. В рамках визита в столицу Вучич проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным

Ранее «Радио 1» писало, что три балтийские страны ​запретили перелет правительства Словакии ​над своей территорией. Спецборт направляется в Москву.

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Роббинс: в мае США выпустят новейшую термоядерную бомбу B61-13
08 мая 2025, 01:28

Фото: iStock/Gerasimov174

Уже в мае США выпустят новейшую термоядерную бомбу B61-13. Об этом сообщает издание Defence Daily. Об этом заявила глава национального управления ядерной безопасности США Тереса Роббинс.
«Управление ожидает достижения первой производственной единицы для B61-13 позже в этом месяце», — цитирует Роббинс РИА Новости.

Создание боеголовки было одобрено еще в 2023 году. Завершение разработки планировалось весной 2026 года. Ракетой B61-13 вооружат современные истребители и бомбардировщик B-21.

Ранее в Пентагоне заявили, что Китай имеет в своем арсенале свыше 600 ядерных боеголовок. К 2030 году страна планирует расширить свой ядерный запас до миллиона единиц оружия.

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#ядерное оружие
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Пентагон: ядерный арсенал Китая превышает 600 боеголовок
08 мая 2025, 01:16

Фото: iStock/Gerasimov174

По словам заместителя начальника штаба по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции ВВС США Эндрю Гебара, арсенал ядерного оружия Китая состоит из свыше 600 боеголовок. Об этом он заявил в ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса.
«С момента моего последнего выступления в этом комитете год назад Китай увеличил свой арсенал еще более чем на 100 единиц ядерного оружия, в результате чего его общий арсенал сегодня превышает 600 единиц»,— сказал Гебара.

Военный отметил, что Китай готовятся к расширению модернизации и диверсификации своих ядерных сил. Таким образом к 2030 году КНР может иметь в распоряжении свыше 1 миллиона боеголовок.

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#сша
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#пентагон
#ядерное оружие
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Pravda: страны Балтии запретили пролет правительственного борта Словакии в РФ
07 мая 2025, 23:40

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Латвия, Литва и Эстония запретили пролет правительственного борта Словакии в Москву. Об этом сообщает Pravda.
«Министерство иностранных дел Латвии в среду подтвердило, что пролет через свое воздушное пространство Рига запретила. Заявление нам предоставило посольство Латвии в Вене. По информации издания Pravda из дипломатических источников, такие же решения приняли Литва и Эстония», — пишет словацкое издание.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что Эстония запретила спецборту страны пролетать над ее территорией. Глава государства заявил, что таким образом власти пытаются сорвать его визит в Москву.

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Adidas и BMW признали вину за приход нацистов к власти в Германии
07 мая 2025, 23:23

Фото: iStock/arsenisspyros

Ряд компаний в Германии, в том числе Adidas, Bosch, Volkswagen и BMW, признали ответственность за приход нацистов к власти в 1930-е годы. Об этом говорится в заявлении, подписанном 49 руководителями ведущих концернов
«В преддверии 80-летия окончания Второй мировой войны в Европе немецкие компании признали ответственность за укрепление в Германии власти национал-социалистов в 1930-е годы. Приход к власти национал-социалистов в 1933 году был бы невозможен без провала лиц, принимавших решения в политике, армии, судебной системе и экономике того времени. Немецкие компании способствовали укреплению власти национал-социалистов. Озабоченные собственной выгодой, многие компании и их тогдашние руководители были вовлечены в это», — говорится в тексте, опубликованном изданием Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Помимо руководителей BMW, Adidas, Bosch и Volkswagen, заявление было подписано главой Bayer Биллом Андерсоном и топ-менеджерами Commerzbank, Hugo Boss, Mercedes-Benz, Rheinmetall. В общем обращение подписали представители 49 немецкий компаний.

В документе отмечается, что организации осознают свою ответственность за произошедшее и напоминают о хрупкости демократии.

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#сша
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#фрг
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В Ватикане не смогли выбрать нового папу с первого раза
Конклав не избрал нового папу в первом туре голосования
07 мая 2025, 22:45

Фото: istockphoto/carmengabriela

Нового папу римского не смогли избрать с первого раза в Ватикане. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента. Уточняется, что из трубы на крыше Сикстинской капеллы Апостольского дворца пошел черный дым. Объявления ждали на два часа больше, чем планировалось.
В избрании нового папы участвуют 133 члена Кардинальской коллегии. Перед закрытием дверей Сикстинской капеллы участники голосования поклялись сохранить в тайне все, что связано с избранием священнослужителя. Потенциальному понтифику нужно получить минимум 89 голосов кардиналов-выборщиков.

Толпа верующих достигла 45 тысяч человек, ожидающих решения. Люди скрашивали время, наблюдая за чайками. Они разочаровались, увидев черный дым и стали уходить с площади.

Папы римского Франциска не стало 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта на фоне хронических болезней. Понтифика похоронили в базилике Санта-Мария-Маджоре.

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