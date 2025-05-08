Президент Сербии Вучич записал видеообращение на Красной площади

Нового папу римского не смогли избрать с первого раза в Ватикане. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента. Уточняется, что из трубы на крыше Сикстинской капеллы Апостольского дворца пошел черный дым. Объявления ждали на два часа больше, чем планировалось.