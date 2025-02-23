Президент США раскрыл аферу с «200-летними» получателями соцвыплат

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)
Президент США Дональд Трамп заявил на конференции консерваторов (CPAC) в Вашингтоне о масштабных махинациях в системе социального обеспечения. По его словам, миллионы долларов налогоплательщиков незаконно выплачиваются людям, возраст которых в государственных реестрах превышает 200 лет.
Трамп назвал это «тотальным мошенничеством», укоренившимся до его прихода к власти.
Глава Белого дома привёл шокирующие данные: 3,5 млн человек числятся в возрасте 140–149 лет, 1,3 млн — старше 150 лет, а 1039 «долгожителей» якобы преодолели отметку в 220 лет. Отдельный рекорд, по словам президента, принадлежит лицу, зарегистрированному как 360-летний — старше самого США.
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Глава Белого дома привёл шокирующие данные: 3,5 млн человек числятся в возрасте 140–149 лет, 1,3 млн — старше 150 лет, а 1039 «долгожителей» якобы преодолели отметку в 220 лет. Отдельный рекорд, по словам президента, принадлежит лицу, зарегистрированному как 360-летний — старше самого США.
«У нас есть человек, которому, согласно записям, 360 лет – это абсолютный рекорд! Наша страна существует всего 250 лет, а он оказался старше Америки», — отметил президент.Трамп пообещал, что его администрация уже выявляет «фейковых пенсионеров» и прекратит растрату бюджетных средств.
«Эта схема существовала годами, но мы с ней покончим», — объявил он.
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Мария Моисеева