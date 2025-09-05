Президент Узбекистана обсудил с Трампом двусторонние отношения

05 сентября 2025, 20:23

Мирзиёев пригласил Трампа в Ташкент и обсудил с ним по телефону отношения стран

Шавкат Мирзиёев (Фото: kremlin.ru)

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по телефону обсудил с президентом США Дональдом Трампом двусторонние отношения и пригласил его посетить Ташкент, сообщили в пресс-службе главы республики.