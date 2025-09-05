Достижения.рф

Президент Узбекистана обсудил с Трампом двусторонние отношения

Мирзиёев пригласил Трампа в Ташкент и обсудил с ним по телефону отношения стран
Шавкат Мирзиёев (Фото: kremlin.ru)

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по телефону обсудил с президентом США Дональдом Трампом двусторонние отношения и пригласил его посетить Ташкент, сообщили в пресс-службе главы республики.



Стороны рассмотрели перспективы укрепления партнерства и расширения сфер сотрудничества. Трамп высоко оценил реформы в Узбекистане, направленные на модернизацию экономики и повышение уровня жизни населения. В свою очередь Мирзиёев отметил позитивные результаты внутренней и внешней политики администрации Трампа и подчеркнул вклад США в мирное урегулирование международных и региональных конфликтов.

Ранее, в августе, Мирзиёев поздравил Владимира Зеленского с Днём независимости и получил от него слова благодарности «за позицию».

Перед этим стало известно, что президент России Владимир Путин поговорил по телефону с Мирзиёевым.

Никита Кротов

