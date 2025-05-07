Фото: iStock/andriano_cz
Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Россию с официальным визитом для участия в мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил телеканал Venezolana de Televisión, транслировавший репортаж о прилёте Мадуро и его супруги Силии Флорес, передает ТАСС.
В рамках визита Мадуро запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным, по итогам которых стороны подпишут договор о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве. Встречи пройдут как в узком кругу, так и с участием расширенных делегаций двух стран.
Ранее сообщалось, что Латвия вслед за Литвой запретила пролёт воздушного пространства для самолёта президента Сербии Александра Вучича, направлявшегося в Россию на празднование 80-летия Победы 9 мая.
Латвийские власти объяснили запрет на перелет сербского самолета «политической чувствительностью» и целью визита. Аналогично поступила Литва, сославшись на «технические и дипломатические причины».
Читайте также:
Трамп анонсировал «большое объявление» 8 или 9 мая
«Их песенки спеты»: Соседов призвал Киркорова, Баскова и часть других звезд уйти со сцены
Удары ВС Индии по Пакистану в рамках операции «Синдур» попали на видео
Ранее сообщалось, что Латвия вслед за Литвой запретила пролёт воздушного пространства для самолёта президента Сербии Александра Вучича, направлявшегося в Россию на празднование 80-летия Победы 9 мая.
Латвийские власти объяснили запрет на перелет сербского самолета «политической чувствительностью» и целью визита. Аналогично поступила Литва, сославшись на «технические и дипломатические причины».
Читайте также:
Трамп анонсировал «большое объявление» 8 или 9 мая
«Их песенки спеты»: Соседов призвал Киркорова, Баскова и часть других звезд уйти со сцены
Удары ВС Индии по Пакистану в рамках операции «Синдур» попали на видео
Мария Моисеева