Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Россию с официальным визитом для участия в мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил телеканал Venezolana de Televisión, транслировавший репортаж о прилёте Мадуро и его супруги Силии Флорес, передает ТАСС.