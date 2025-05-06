Трамп анонсировал «большое объявление» 8 или 9 мая

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«Очень большое объявление» перед поездкой на Ближний Восток пообещал сделать президент США Дональд Трамп. Республиканец уточнил, что оно будет «по очень важной теме» 8 или 9 мая.
«Я думаю, что до этого мы сделаем очень, очень большое объявление. <...> И я не скажу вам, о чем. Но оно будет, и оно очень позитивное», — сказал хозяин Белого дома на встрече с канадским премьером Марком Карни в Вашингтоне.Трамп подчеркнул, что новость совсем не обязательно будет посвящена торговой теме. Он резюмировал, что речь про «одно из самых важных объявлений», сделанных за многие годы по «очень важной теме».
Ранее издание The New York Post сообщало о будущей встрече Трампа с балериной, осужденной в России за госизмену.
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Никита Кротов