Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Трамп анонсировал «большое объявление» 8 или 9 мая

Трамп анонсировал «большое объявление» 8 или 9 мая

Фото: istockphoto/rarrarorro

Фото: istockphoto/rarrarorro

«Очень большое объявление» перед поездкой на Ближний Восток пообещал сделать президент США Дональд Трамп. Республиканец уточнил, что оно будет «по очень важной теме» 8 или 9 мая.
«Я думаю, что до этого мы сделаем очень, очень большое объявление. <...> И я не скажу вам, о чем. Но оно будет, и оно очень позитивное», — сказал хозяин Белого дома на встрече с канадским премьером Марком Карни в Вашингтоне.
Трамп подчеркнул, что новость совсем не обязательно будет посвящена торговой теме. Он резюмировал, что речь про «одно из самых важных объявлений», сделанных за многие годы по «очень важной теме».

Ранее издание The New York Post сообщало о будущей встрече Трампа с балериной, осужденной в России за госизмену.

Читайте также:

Трамп прекратил финансирование исследований вирусов, подобных COVID-19

«Победа в мировых войнах — заслуга США»: Трамп сделал очередное заявление о «роли» Америки

Трамп: Россия стремится к контролю над всей территорией Украины
#мир
#сша
#дональд трамп
#новости
#политика
Политолог Светов назвал возможного преемника Кадырова ​
06 мая 2025, 18:53

Рамзан Кадыров (фото: kremlin.ru)

Политолог Юрий Светов не исключил, что возможным преемником главы Чечни Рамзана Кадырова в случае его отставки может стать командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Об этом сообщает «Татар-информ».
«Да, может. Это фигура, которая сразу видна: Герой России, блестяще проявивший себя во время спецоперации. Он имеет опыт работы на федеральном уровне, умеющий взаимодействовать с силовиками», — отметил Светов.

По мнению политолога, у Алаудинова есть все данные. Светов добавил, что преемник действующего главы Чечни должен пользоваться таким же уважением в мусульманском мире, как и Рамзан Кадыров.

Читайте также:

Кадыров сообщил о желании уйти в отставку

17-летний сын Кадырова занял пост секретаря Совета безопасности Чечни

Рамзан Кадыров поручил выдворить родственников организаторов нападения на пост ДПС в Чечне
#данные
#герой россии
#рамзан кадыров
#чечня
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин и Нетаньяху подчеркнули вклад СССР в Победу над нацизмом
06 мая 2025, 18:49

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Сегодня президент России Владимир Путин поговорил по телефону с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Как сообщили в пресс-службе Кремля, политики отметили решающий вклад СССР в разгром нацистской Германии.
«Подчеркнут решающий вклад Красной армии и всего советского народа в разгром нацизма. Память о героях войны, тех, кто отдал жизни ради Победы, свято чтят как в России, так и в Израиле, где 9 мая также является государственным праздником», — отметили в Кремле.
В конце марта и.о. посла Израиля в Москве Александр Бен Цви заявлял, что его страну представят на параде Победы в столице. Он подчеркивал, что 9 мая в Москве должна быть посол Израиля Симона Гальперин. О решающем вкладе СССР в Победу говорил также зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на слова президента США Дональда Трампа о якобы решающем вкладе Америки.

Читайте также:

Концерт «Хора Турецкого» к 80-летию Победы собрал сотни человек в зале ГА ООН

Воссоздана речь Рузвельта о роли СССР в уничтожении нацистов

Фицо высказался об угрозах Зеленского гостям парада Победы в Москве
#мир
#россия
#израиль
#день победы
#владимир путин
#биньямин нетаньяху
#9 мая
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кандидат в президенты Польши публично вытер ноги о флаг ЕС и сжег его
Гжегож Браун вытер ноги о флаг ЕС и сжег его
06 мая 2025, 18:31

Фото: istockphoto/sinonimas

Кандидат в президенты Польши от ультраправых Гжегож Браун публично вытер ноги, а затем сжег флаг Евросоюза (ЕС). Запись политик распространил в сети. Все произошло в республиканском Министерстве промышленности в Катовицах. Кадры сопровождались надписью: «Прочь с коммунизмом! Здесь Польша».
Кандидат в польские лидеры отметил, что флаг ЕС не подлежит юридической защите на территории республики.

«Так что мы не будем в Польше, в польском министерстве выставлять знаков враждебных нам организаций, которые, слава богу, не имеют государственного статуса, не пользуются никакой правовой защитой на территории Польской Республики. Здесь Польша, а не Брюссель», — сказал Гжегож Браун.
До этого Европарламент лишил Гжегоша Брауна депутатской неприкосновенности по просьбе польских правоохранителей.

Читайте также:

Военный эксперт объяснил бесперспективность угроз Зеленского удара по Москве 9 мая

Воссоздана речь Рузвельта о роли СССР в уничтожении нацистов

Концерт «Хора Турецкого» к 80-летию Победы собрал сотни человек в зале ГА ООН
#мир
#европа
#евросоюз
#польша
#новости
#флаг
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военный эксперт объяснил бесперспективность угроз Зеленского удара по Москве 9 мая
Анатолий Матвийчук назвал пиаром угрозы Зеленского по атаке Москвы 9 мая
06 мая 2025, 16:11

Владимир Зеленский

Военный эксперт Анатолий Матвийчук оценил реальность угроз Киева о нанесении ударов по Москве во время празднования Дня Победы. Ранее Владимир Зеленский не стал исключать атаки столицы России.
По мнению эксперта, эти угрозы следует воспринимать как пиар. Плюс к этому Зеленский хочет, чтобы у европейских лидеров появились сомнения о целесообразности посещения Москвы 9 мая.

«Первая причина — это пиар Зеленского перед западными кураторами, особенно перед Макроном и Стармером: «Я все-таки могу наносить удары по Москве, посмотрите, как я это делаю». И второе — это напугать европейских лидеров, которые собираются приехать в Москву 9 мая», — пояснил Матвийчук NEWS.ru.
Эксперт также подчеркнул, что у Киева нет реальной военной перспективы реализовать свои угрозы. Москва оснащена несколькими поясами системы ПВО.

Читайте также:

Кадыров сообщил о желании уйти в отставку

Политолог Топорнин: по репутации Мерца нанесли мощный удар

Трамп прекратил финансирование исследований вирусов, подобных COVID-19
#москва
#эксперт
#9 мая
#зеленский
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кадыров сообщил о желании уйти в отставку
Рамзан Кадыров не исключил, что уйдет в отставку
06 мая 2025, 15:52

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Рамзан Кадыров отреагировал на слухи о скорой своей отставке. Ранее появились сообщения, что нынешний глава Чечни может покинуть свой пост.
Кадыров отметил, что сам является инициатором своей отставки. Глава республики рассчитывает, что Кремль поддержит его инициативу.

«Я тоже слышал эти слухи. Пишут всякое разное. Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат», – цитирует Кадырова ИА «Чечня Сегодня».
Ранее Кадыров уже обращался с просьбой об отставке. 48-летний нынешний глава Чечни занимает свой пост с апреля 2007 года. В прошлом месяце 17-летний сын Кадырова Адам Кадыров занял пост секретаря Совета безопасности Чечни.

Читайте также:

Политолог Топорнин: по репутации Мерца нанесли мощный удар

Трамп прекратил финансирование исследований вирусов, подобных COVID-19

«Победа в мировых войнах — заслуга США»: Трамп сделал очередное заявление о «роли» Америки
#кремль
#пост
#чечня
#кадыров
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате