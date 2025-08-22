Сенатор-русофоб из команды Трампа выступил с очередной угрозой в адрес России
Сенатор Линдси Грэм* пригрозил наделить РФ статусом страны-спонсора терроризма
Американский сенатор Линдси Грэм* пригрозил инициировать признание России государством-спонсором терроризма. Его аргумент основан на бездоказательных обвинениях РФ в якобы похищении украинских детей. Свое заявление он разместил на личной странице в социальной сети X.
По словам сенатора, он намерен продвигать законопроект, который затруднит другим странам экономическое взаимодействие с Москвой, если «дети не будут возвращены». Он говорит, что Россия «подлым» образом похитила «более 19 тысяч украинских детей».
Медведев резко ответил сенатору Линдси Грэму* на заявление по Украине
«Я намерен добиваться принятия закона, который в соответствии с законодательством США признает Россию государством-спонсором терроризма, если она не вернет детей (Украине). Это определение сделает ведение бизнеса с Россией опасным», — заявил он.В публикации не уточняется, как к этой инициативе может отнестись администрация президента Дональда Трампа.
Напомним, что Грэм* известен своей резкой антироссийской позицией. Накануне встречи президентов РФ и США 15 августа на Аляске Грэм* заявлял о нежелании сопровождать американского лидера из-за страха, что его «заберут в Россию».
*Внесен в России в список террористов и экстремистов