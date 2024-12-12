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Президент Южной Кореи заявил, что готов к процедуре импичмента

Юн Сок Ель (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Юн Сок Ель (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что готов к процедуре импичмента и расследованию против него. Об этом он сообщил в ходе своего обращения к гражданам страны.


«Я с честью пройду через импичмент или расследование», — сказал Юн Сок Ель.

«Радио 1» сообщало, что президент Южной Кореи ввел военное положение в стране, после чего извинился за свой поступок. Свои действия он объяснил намерением оппозиции совершить государственный переворот в пользу КНДР.

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#южная корея
#импичмент
Украинцы нашли способ обойти ограничения на трату тысячи гривен от Зеленского
12 декабря 2024, 03:28

Фото: iStock/Vitalii Petrushenko

Украинские граждане нашли решение по обходу ограничения на трату тысячи гривет, выделенных для населения Владимиром Зеленским. Об этом рассказал директор платежного сервиса EasyPay Алексей Авраменко.
«К сожалению, мы были вынуждены выключить функцию возврата денег для абонентов Vodafone и Life. Поскольку есть «особо умные» украинцы, решившие таким образом осквернить идею 1000 гривен "Зимней еПоддержки", сервис не будет работать для всех из-за нецелевого использования государственной помощи», — пояснил Авраменко в своей публикации на Facebook*.

Как объясняет издание «Страна.ua», граждане обналичивали выделенные деньги с помощью оплаты мобильного. После подтверждения перевода украинцы оформляли возврат средств на карту.

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#украина
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Трамп пригласил на свою инаугурацию лидера КНР Си Цзиньпина
12 декабря 2024, 03:01

Си Цзиньпин (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)

Избранный президент США Дональд Трамп пригласил на свою инаугурацию лидера КНР Си Цзиньпина. Об этом рассказали в CBS News.
«Избранный президент Дональд Трамп пригласил председателя КНР Си Цзиньпина присутствовать на своей инаугурации в следующем месяце», — передает телеканал, ссылаясь на источники.

Церемония инаугурации состоится 20 января. Также на мероприятие может приехать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Напомним, что Дональд Трамп впервые стал президентом США в 2016 году. Спустя восемь лет он снова заступит на пост главы государства.

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#дональд трамп
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#си цзиньпин
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МАГАТЭ проведет экстренное заседание после запроса Украины
12 декабря 2024, 01:35

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

В четверг состоится экстренное заседание Совета управляющих МАГАТЭ после соответствующего запроса Украины. Этим поделился постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Совет управляющих МАГАТЭ проведет экстренное заседание по запросу Украины, чтобы обсудить «последствия нестабильной энергетической инфраструктуры, критически важной для безопасности АЭС» — пишет Ульянов в своем telegram-канале.

Ульянов отметил, что связка этих двух тем выходит за рамки мандата МАГАТЭ. Заседание начнется в 10.00 по центральноевропейскому времени.

Миссии МАГАТЭ приступили к регулярной проверке всех АЭС Украины с 2023 года. Их основной задачей является наблюдение за состоянием электроподстанций, обеспечивающих внешнее снабжение украинских АЭС.

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#заседание
#аэс
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МИД Азербайджана: Госдеп США вмешивается во внутренние дела страны
12 декабря 2024, 01:08

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Министерство иностранных дел Азербайджана заявило о вмешательстве Госдепа США во внутренние дела страны. Об этом сообщает ТАСС.
«МИД Азербайджана назвал потерянными для азербайджано-американских отношений последние четыре года из-за вмешательства Госдепа во внутренние дела страны», — пишут в агентстве.

Также в МИД раскритиковали недавнее заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, в котором тот высказался о ситуации с защитой прав и свобод человека в стране. Заявление Блинкена ведомство назвало искажающим и преследующим цель вмешаться в судебно-правовой процесс в Азербайджане.

Энтони Блинкен 11 декабря призвал власти Азербайджана прекратить репрессии против СМИ и гражданского общества. В частности он потребовал освободить правозащитника Руфата Сафарова и сотрудников оппозиционного интернет-канала Meydan TV.

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#мид
#энтони блинкен
#азербайджан
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Сальдо: Зеленский сохранит пост президента Украины в случае одобрения Запада
12 декабря 2024, 00:38

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Владимир Зеленский сможет сохранить свой пост президента Украины, если такое решение примет Запад. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо для РИА Новости.
«Его не выберут, но сделать снова президентом его могут», — предположил Сальдо.

По словам губернатора, Зеленский уже начал подготовку к выборам президента после указания Запада. Несмотря на нежелание самих украинцев, Зеленский сохранит свой пост, так как территорию страны могут поделить, ведь на западные области претендует Польша.

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#зеленский
#украина
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МИД РФ: Россия обладает рычагами для изъятия западных активов
12 декабря 2024, 00:11

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

В МИД РФ заявили о наличии рычагов для изъятия западных активов, находящихся на территории России. Об этом рассказали в РИА Новости.
«Россия располагает достаточными возможностями и рычагами для ответного изъятия находящихся в ее юрисдикции западных активов», — говорится в сообщении.

Такое заявление было сделано в ответ на выделение Украине кредита под доходы от замороженных российских активов. В МИД добавили, что в случае изъятия, западные активы используют для наращивания промышленного потенциала и реализации инфраструктурных проектов в российских регионах.

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#россия
#мид
#запад
#активы
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В Дубае состоялась закрытая встреча пяти ядерных держав с участием России
11 декабря 2024, 23:50

Фото: iStock/G_Royal

В Дубае прошла закрытая встреча пяти ядерных держав с участием России. Этим поделился «Коммерсант».
По информации издания, в число ядерной «пятерки» вошли США, Великобритания, Франция, Китай и Россия. Встреча прошла 4 декабря, хотя МИД КНР сообщил о ней только 10 декабря.

Ключевой темой обсуждения стали ядерные доктрины. Это была первая консультация в рамках годового председательства Китая в формате ядерной «пятерки».

Как правило, подобные встречи всегда являлись непубличными. В издании отметили, что такой релиз МИД КНР на фоне других является содержательным. Россия о состоявшихся консультациях сообщала в двух-трех фразах, а США в некоторых случаях не сообщали вовсе.

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#сша
#россия
#франция
#китай
#великобритания
#встреча
#ядерное оружие
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Шольц: немецкие инвестиции в Украину экономически выгодны для Германии
11 декабря 2024, 22:59

Олаф Шольц (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецкие инвестиции в Украину экономически выгодны для ФРГ. Об этом сообщают РИА Новости.
«Инвестиции немецкого бизнеса в Украину до и после конфликта принесут пользу экономике ФРГ», — говорится в сообщении.

Такое заявление Шольц сделал в ходе германо-украинского экономического форума в Берлине. Канцлер отметил, что Украина пойдет по пути стран Центральной и Восточной Европы, вступивших в ЕС. Немецкие вложения в эти государства оказались выгодными для ФРГ. Такого же результата Шольц ждет и от инвестиций в Украину.

Стоит отметить, что этим летом правительство Германии сообщило о планах вдвое снизить объем помощи для Украины. Несмотря на это Шольц заявил, что Германия останется крупнейшим донором помощи киевскому режиму в Европе.

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#инвестиции
#украина
#германия
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Политолог Шаповалов: у Европы нет политической субъектности, все решают США
11 декабря 2024, 22:43

Фото: iStock/SurkovDimitri

У лидеров в Европе нет политической субъектности, все решения принимают США. Так политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов прокомментировал сообщения об опасениях Euroclear за финансовую нестабильность, которую может повлечь за собой конфискация активов России.
«Решение принимает Вашингтон. И какие решения будут транслироваться из американской столицы, те решения и будут принимать европейские элиты, несмотря на наличие таких трезвых мнений», — отметил эксперт в беседе с RT.
В свою очередь директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец считает, что конфискация замороженных активов России приведет к полному разрушению правовой сферы на Западе. В разговоре с «Известиями» экономист пояснил, что при любом другом раскладе российские деньги уже бы давно конфисковали.
«Главная проблема — почему до сих пор Европа и США не конфисковали российские деньги — состоит в том, что в рамках европейской и западной судебной культуры, правовой культуры решение должно приниматься судом, а на Западе нет суда, который бы был правомочен решать имущественные споры между Украиной и Россией. То есть Запад в данном случае не сторона конфликта», — поделился Зубец.
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