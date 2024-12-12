Президент Южной Кореи заявил, что готов к процедуре импичмента

Юн Сок Ель (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что готов к процедуре импичмента и расследованию против него. Об этом он сообщил в ходе своего обращения к гражданам страны.
«Я с честью пройду через импичмент или расследование», — сказал Юн Сок Ель.«Радио 1» сообщало, что президент Южной Кореи ввел военное положение в стране, после чего извинился за свой поступок. Свои действия он объяснил намерением оппозиции совершить государственный переворот в пользу КНДР.
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