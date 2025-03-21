При обстреле в Дзержинске пострадали два мирных жителя

Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова
Город Дзержинск, расположенный в городском округе Горловка в ДНР, был обстрелян со стороны ВСУ. Два мирных жителя получили ранения. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Горловки Иван Приходько.
Ранее средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских БПЛА над республикой Крым. По данным Минобороны, дроны были сбиты около 7:10 по московскому времени.
Всего за ночь над Россией были уничтожены 43 украинских беспилотника, больше половины дронов (34) — над Волгоградской областью.
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Всего за ночь над Россией были уничтожены 43 украинских беспилотника, больше половины дронов (34) — над Волгоградской областью.
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Анастасия Чубина