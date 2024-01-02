Во время взрыва в офисе ХАМАС в Бейруте погибли четыре человека

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Израильский беспилотный летательный аппарат атаковал южный пригород Бейрута в Ливане, где находятся офисы радикальных группировок ХАМАС и «Хезболлах». В результате взрыва в одном из них погибли четыре человека.
Несколько человек, не имеющих отношения к исламистским движениям, получили ранения. Пострадавшим оказана экстренная медицинская помощь. Местные СМИ также сообщали, что в результате удара погиб высокопоставленный палестинский чиновник. Официальных заявлений ни от одной из сторон пока не последовало.
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Александр Бойцов