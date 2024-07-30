Приговоренный к смертной казни в РБ немец попросил Лукашенко о помиловании

Сайт президента Белоруссии
Приговоренный в Белоруссии к высшей мере наказания немец Рико Кригер обратился с просьбой о помиловании к президенту республики Александру Лукашенко. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого». По информации журналистов, политик собрал по данному вопросу совещание.
«Президент пригласил людей, погруженных в процесс, услышать подробности, мнения, «посоветоваться», — говорится в публикации.
Кригер обвиняется в наемничестве и терроризме. Следователи считают, что он участвовал в боях на стороне боевиков ВСУ в составе группы белорусских наемников.
Ранее сообщалось, что силовиками Белоруссии за три месяца предотвращены хищения на сумму более четырех миллионов долларов. Движение похищенных у граждан средств было оперативно приостановлено.
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Никита Кротов