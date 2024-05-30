Присяжные на суде по делу Трампа разошлись без вынесения вердикта

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Присяжные на суде по делу бывшего американского президента Дональда Трампа в Нью-Йорке разошлись в среду без вынесения вердикта, они вновь займутся определением виновности экс-главы США в четверг. Об этом сообщает телеканал NBC.
«Присяжные разошлись на сегодня в 16.06 (23.05 мск) после нескольких часов обсуждений», — сказано в публикации.Определение виновности Трампа продолжится в четверг с 9.30 утра (16.30 по московскому времени).
29 мая суд над кандидатом в президенты США в Нью-Йорке перешел в стадию разбирательства дела присяжными, которым необходимо будет принять решение, виновен ли экс-глава Штатов в фальсификации деловых документов.
Ранее в Совфеде ответили на угрозы Трампа бомбить Москву. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
Запрет на высадку животных без хозяев распространят на пригородные электрички в 2024 году
Путин разрешил семьям погибших участников СВО получать сразу две пенсии
Алина Юрчак