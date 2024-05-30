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Присяжные на суде по делу Трампа разошлись без вынесения вердикта

Присяжные на суде по делу Трампа в Нью-Йорке разошлись без вынесения вердикта
30 мая 2024, 01:23
Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Присяжные на суде по делу бывшего американского президента Дональда Трампа в Нью-Йорке разошлись в среду без вынесения вердикта, они вновь займутся определением виновности экс-главы США в четверг. Об этом сообщает телеканал NBC.
«Присяжные разошлись на сегодня в 16.06 (23.05 мск) после нескольких часов обсуждений», — сказано в публикации.
Определение виновности Трампа продолжится в четверг с 9.30 утра (16.30 по московскому времени).



29 мая суд над кандидатом в президенты США в Нью-Йорке перешел в стадию разбирательства дела присяжными, которым необходимо будет принять решение, виновен ли экс-глава Штатов в фальсификации деловых документов.

Ранее в Совфеде ответили на угрозы Трампа бомбить Москву. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#суд
#сша
#дональд трамп
#присяжные
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
«Ренхап»: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
30 мая 2024, 01:50

Фото: istock / bpawesome

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом информирует агентство Рёнхап.
«Северная Корея запускает баллистическую ракету в сторону Японского (Восточного) моря», — сказано в сообщении.
Вместе с этим, телеканал NHK, ссылаясь на береговую охрану Японии, сообщил, что объект, "который мог быть баллистической ракетой, уже упал".

В понедельник Северная Корея предприняла неудачную попытку запустить военный разведывательный спутник.

Ранее стало известно, что КНДР отправила через границу в Южную Корею более 150 воздушных шаров с мусором и навозом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#кндр
#япония
#ракета
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Саркози рассказал о возможном открытом противостоянии между Францией и Россией
Саркози выразил серьезные сомнения из-за отправки французских войск на Украину
30 мая 2024, 01:11

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что не может представить себе открытое противостояние между своей страной и Российской Федерации. В интервью газете Le Figaro политик также предостерег от эскалации конфликта на Украине.
«В вопросе о возможности отправки военнослужащих [на Украину] позвольте мне высказать серьезные сомнения. Я не могу даже вообразить, что страна Льва Толстого и страна Оноре де Бальзака вступают в войну», — отметил Саркози.
Бывший французский лидер также заявил о немедленной необходимости поиска путей для мирного урегулирования конфликта. Как считает политик, «мир танцует на краю вулкана».

Европе необходимо сосредоточиться на проведении самостоятельной политики на континенте, подытожил Саркози.

Ранее в США объяснили присутствие французских военных в зоне специальной военной операции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мир
#франция
#украина
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«СДЭК — не один»: Хакеры взломали IT-компанию, занимающуюся обслуживанием серверов 1C
Хакеры взломали IT-компанию «Смарт офис», которая обслуживает 1С
30 мая 2024, 00:20

Фото: istock / Sashkinw

IT-компания «Смарт офис», специализирующая на обслуживании серверов 1С, сообщила об атаке хакеров. Сообщение о форс-мажорных обстоятельствах опубликовано на официальном сайте организации.
Компания сообщила следственным органам, что взлом произошел, вероятнее всего, 24–25 мая, что совпадает с началом проблем у клиентов в доступе к 1C. Предположительно, атаке причастна та же группировка, которая атаковала СДЭК, о чём свидетельствует дата взлома и тот же шифратор.

По состоянию на вечер 29 мая, удалось расшифровать только часть информации, о полном восстановление пока и речи не идёт. Злоумышленники смогли зашифровать все данные компании, в связи с чем, клиенты уведомлены о наступлении обстоятельств непреодолимой силы.

«В результате указанного компьютерного инцидента ресурсы фирмы 1С и пользователи, работающие в облаках самой фирмы 1С, не пострадали», — заявили РБК в компании.
Ранее сообщалось, что в России хотят ввести сбор за использование иностранного софта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#it
#офис
#кибербезопасность
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Стало известно об участии ООН в саммите по Украине в Швейцарии
Офис Гутерреша: ООН будет наблюдателем на саммите по Украине в Швейцарии
29 мая 2024, 21:34

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

ООН будет участвовать в саммите по Украине в Швейцарии в качестве наблюдателя. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
Он подчеркнул, что организация уже точно примет участие в конференции.

Ранее председатель Совбеза России Дмитрий Песков заявил, что «нейтральные» государства, которые примут участие в саммите по Украине, окажутся на стороне бандеровского режима, что заметно скажется на отношениях этих стран с Россией. Он подчеркнул, что все эти государства будут вынуждены играть по правилам, установленным Киевом.

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#оон
#саммит
#украина
#швейцария
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Белый дом признал свою причастность к выработке «формулы мира» Зеленского
29 мая 2024, 21:20

Фото: iStock/lucky-photographer

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби признался, что Соединённые Штаты причастны к выработке «формулы мира», которую пытается продвигать Украина.
Журналист в ходе онлайн-брифинга спросил Кирби, вносит ли Белый дом какой-либо вклад в «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского. Он ответил, что конечно же вносит.

Ранее сообщалось, что Зеленскому пришлось значительно сократить свою «формулу мира» перед саммитом по Украине, который пройдёт в Швейцарии. Из всего списка он оставил лишь три пункта, которые и будут затронуты на конференции. Подробнее об этом читайте на сайте «Радио 1».

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#белый дом
#сша
#украина
#мир
#владимир зеленский
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США указали на «неприемлемо большое» количество американских компонентов в оружии ВС РФ
Советник Сингх: РФ получила слишком много компонентов американского оружия
29 мая 2024, 19:45

Фото: iStock/Diy13

В российском оружии было обнаружено неприемлемо большое количество американских компонентов, заявил заместитель советника по нацбезопасности США Далип Сингх. Его словам приводит издание Business Insider.
По его данным, Сингх принял участие в мероприятии, которое было организовано вашингтонским аналитическим центром Брукингского института. Там он потребовал у руководителей оборонных предприятий США проявлять больше бдительности при отправке своей продукции. В частности, он призвал иметь сведения не только о своих клиентах, но и о конечных пользователях.

Издание напомнило, что многие эксперты считают экономиста Сингха «архитектором экономических санкций администрации Байдена против России».

Этим своим заявлением он дал понять, с какими трудностями сталкиваются США в своей санкционной политике против России.

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#сша
#россия
#оружие
#экспорт
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Голикова предложила учитывать коэффициент рождаемости при оценке глав регионов
29 мая 2024, 19:10

Фото: iStock/NataliaDeriabina

Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила учитывать суммарный коэффициент рождаемости при оценке высших должностных лиц регионов. Об этом она заявила в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссии госсовета по социально-экономическому развитию.
Она отметила, что к 1 октября текущего года будут обновляться оценки высших должностных лиц российских субъектов. В связи с этим предлагается помимо показателя ожидаемой продолжительности жизни учитывать и суммарный коэффициент рождаемости.

Благодаря учёту данного показателя, можно будет оценить, насколько успешно субъекты справляются с сохранением и увеличением населения.

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#татьяна голикова
#рождаемость
#регионы
#россия
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Иран исключил версию о падении вертолета Раиси из-за диверсии
29 мая 2024, 18:54

Фото: сайт Кремля

Версия о падении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси из-за взрыва, который возник в результате диверсии, исключена. Об этом говорится во втором отчете Генштаба ВС Ирана по итогам расследования катастрофы.
«По результатам исследования частей вертолета и обломков, судя по расстоянию между ними и тому, как они были разбросаны, исключена версия о взрыве, возникшем в результате диверсии», — приводит текст заявления иранский телеканал.

Ранее сообщалось, что Генштаб ВС Ирана обнародовал предварительные результаты расследования крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. По данным центра общественных связей ведомства, на корпусе воздушного транспорта не найдено следов воздействия пуль.

19 мая 2024 года глава Ирана Ибрагим Раиси трагически погиб в авиакатастрофе. Обломки его самолёта удалось обнаружить практически через сутки после аварии. На похороны Раиси в Мешхеде пришли три миллиона человек. Президент был похоронен в мавзолее имама Резы. Это восьмой из двенадцати имамов, почитаемых шиитами Ирана.

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#президент
#похороны
#аварии
#человек
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Путин: власти должны работать, как на линии фронта, сегодня по-другому нельзя
29 мая 2024, 18:45

Фото: сайт Кремля

Власти должны работать как на линии фронта и чувствовать себя мобилизованными. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета.
«Все должны работать как на линии фронта, все должны чувствовать себя мобилизованными», — сказал он.

Президент отметил, что только так страна добьется всех целей, которые были поставлены. В современных условиях по-другому работать нельзя, добавил он.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении максимального разового размера денежных переводов для физических лиц без открытия банковского счёта. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Отмечается, что этим законом вводится ограничение до 100 тысяч рублей на максимальный разовый денежный перевод.

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