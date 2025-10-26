В России заявили о начале третьей мировой войны
Экс-премьер Степашин: третья мировая война уже началась в гибридном варианте
Экс-премьер России Сергей Степашин заявил о начале гибридной третьей мировой войны. Его слова приводит ТАСС.
Степашин выразил уверенность, что Россия не проиграет в текущем глобальном противостоянии. Он выступил с таким заявлением на Международном форуме сотрудничества.
«Сегодня мы говорим о том, что мы стоим на грани третьей мировой войны. Как военный человек, я хочу сказать, что она, по сути своей, уже началась -— пока в гибридном варианте. Я хочу откровенно сказать, как русский человек, как советский человек, как человек, который любит свою родину — мы не проиграем, поверьте мне», — заявил политик.По его словам, суть конфликта не сводится только к Украине. Степашин убеждён, что мир столкнулся с агрессией против всего цивилизованного мира.