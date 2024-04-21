В Греции состоялись акции протеста против военных планов США, НАТО и ЕС

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Перед зданием Министерства обороны Греции прошли митинги против военных планов США, НАТО и Европейского союза (ЕС), передает Компартия страны (КПГ).
Митинг начался в городе Марафон, месте старта ежегодных марафонов. К сотням демонстрантов, направлявшихся в Афины, присоединились другие оппозиционные группы, их число достигло нескольких тысяч человек.
Мероприятие совпало с Национальным днем общенациональных антиимпериалистических действий. Греческий комитет за международную разрядку и мир (EEDYE) призвал к массовому участию в Марафоне мира 21 апреля.
Протестующие собрались перед зданием Министерства обороны, требуя выделить средства на здравоохранение и образование вместо НАТО и немедленно прекратить кровопролитие в секторе Газа. Митинги были организованы и в других греческих городах.
Ранее в Грузии митингующие заблокировали площадь Свободы в Тбилиси в рамках протеста против закона об иностранных агентах.
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Мероприятие совпало с Национальным днем общенациональных антиимпериалистических действий. Греческий комитет за международную разрядку и мир (EEDYE) призвал к массовому участию в Марафоне мира 21 апреля.
Протестующие собрались перед зданием Министерства обороны, требуя выделить средства на здравоохранение и образование вместо НАТО и немедленно прекратить кровопролитие в секторе Газа. Митинги были организованы и в других греческих городах.
Ранее в Грузии митингующие заблокировали площадь Свободы в Тбилиси в рамках протеста против закона об иностранных агентах.
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Александр Климов