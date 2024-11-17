Протестующие в Абхазии вернули МО отнятую у военных технику

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Протестующие в Сухуме вернули Министерству обороны Абхазии грузовики, отнятые у военнослужащих во время захвата правительственного комплекса зданий, проинформировал Телеграм-канал Respublica.
«Протестующие своими силами привели военную технику в порядок и передали сотрудникам минобороны», — сообщил канал.
15 ноября 2024 года Минобороны разместило шесть грузовиков ГАЗ и три «Урала» возле правительственного комплекса, когда там начала собираться толпа. Потом участвующие в протесте использовали одну из машин, чтобы протаранить забор и прорваться к зданиям.
Ранее один из лидеров оппозиции Леван Микаа объявил, что президент Абхазии Аслан Бжания сбежал. Местонахождение главы государства не раскрывается, передал оппозиционер. Леван Микаа обратил внимание, что переговоры правительства и оппозиции подошли к концу, и если президент до утра не выйдет на связь, то вопрос его отставки будет рассматривать парламент.
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