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Протестующие в Абхазии вернули МО отнятую у военных технику

Фото: istockphoto/ rarrarorro

Фото: istockphoto/ rarrarorro

Протестующие в Сухуме вернули Министерству обороны Абхазии грузовики, отнятые у военнослужащих во время захвата правительственного комплекса зданий, проинформировал Телеграм-канал Respublica.
«Протестующие своими силами привели военную технику в порядок и передали сотрудникам минобороны», — сообщил канал.

15 ноября 2024 года Минобороны разместило шесть грузовиков ГАЗ и три «Урала» возле правительственного комплекса, когда там начала собираться толпа. Потом участвующие в протесте использовали одну из машин, чтобы протаранить забор и прорваться к зданиям.



Ранее один из лидеров оппозиции Леван Микаа объявил, что президент Абхазии Аслан Бжания сбежал. Местонахождение главы государства не раскрывается, передал оппозиционер. Леван Микаа обратил внимание, что переговоры правительства и оппозиции подошли к концу, и если президент до утра не выйдет на связь, то вопрос его отставки будет рассматривать парламент.

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#оппозиция
Президент Абхазии: События в стране 15 ноября — попытка госпереворота
17 ноября 2024, 13:27

Аслан Бжания (Фото:riamediabank/Александр Кряжев)

Президент Абхазии Аслан Бжания сказал, что произошедшее в Сухуме 15 ноября — попытка госпереворота, проинформировало ТАСС.
Аслан Бжания подчеркнул, что он — избранный президент государства. Абхазский лидер поделился, что властям республики не удалось найти компромисс с оппозицией ни по одному вопросу.

Глава государства обратил внимание, что оппозиция Абхазии на выборах должна доказать, что общественность с ней согласна.

Ранее Аслан Бжания обратился к гражданам Абхазии с просьбой не поддаваться на провокации.

Вечером 11 ноября в Сухуме начались протесты после того, как абхазский парламент принял закон «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов». Закон стал необходим для того, чтобы определить новое понятие «многофункциональные комплексы».

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#абхазия
#оппозиция
#государство
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В Кремле назвали разговор Путина с Шольцем откровенным
Песков заявил, что разговор Путина с Шольцем был детальным и весьма откровенным
17 ноября 2024, 12:56

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца был деловым, детальным и весьма откровенным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков Павлу Зарубину. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
Официальный представитель Кремля отметил, что во время разговора позиция сторон излагалась взаимно. По словам пресс-секретаря, Путин разговаривал с Шольцем по-русски, через переводчика.

Песков заключил, что политическую волю руководства Германии на возобновление диалога с РФ можно только приветствовать.

Напомним, в пятницу, 15 ноября, Владимир Путин поговорил с Олафом Шольцем по телефону. Он состоялся по инициативе немецкой стороны. Канцлер ФРГ отметил важность начала переговоров по ситуации на Украине. Стороны договорились контактировать и далее.

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«Должен сидеть и слушать»: в США высказались о Зеленском
Риттер: Зеленский должен сидеть и слушать США, пока не вернет им деньги
17 ноября 2024, 12:13

Фото: istockphoto.com/ru/Oleksii Liskonih

Владимир Зеленский должен сидеть и слушать все, что говорят ему США, пока не вернет им все полученные деньги. Так на слова главы киевского режима о независимости Украины от Штатов отреагировал бывший американский разведчик Скотт Риттер на своей странице в соцсети Х. По его словам, когда Киев не вернет Вашингтону все деньги, тогда он может вновь стать независимым.
«Выплати нам обратно 184 миллиарда долларов, Зеленский. Потом вы можете вновь стать независимой страной. А до этого сиди и слушай», — ответил Риттер на заявление Зеленского.
Ранее на это же высказывание Зеленского отреагировал американский миллиардер Илон Маск, написав, что у того «потрясающее чувство юмора».

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#переговоры
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Медведев раскрыл неочевидное последствие завершения конфликта на Украине
Медведев: конец конфликта на Украине подорвет позиции американского СПГ в Европу
17 ноября 2024, 12:05

Дмитрий Медведев (фото: kremlin.ru)

Завершение конфликта на Украине отразится на поставках американского СПГ в Европу и подорвет его позиции. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале. По его словам, такой исход возможен, так как Россия в качестве одного из условий окончания конфликта называет отмену санкций.
«Завершение российско-украинского конфликта может подорвать позиции американского сжиженного газа в Старом Свете (одно из наших условий – отмена санкций). Что окажется важнее: предвыборные обещания или деньги? Вопрос риторический», — написал он.
Ранее Медведев сообщал, что Зеленский пытается сохранить интерес американцев к конфликту на Украине, торгуя доступом к природным ресурсам. Политик объяснил, что «Вашингтон радостно инвестирует в украинский конфликт», поскольку заинтересован в запасах минерального сырья.

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#газ
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Словакия продолжила получать российский газ
17 ноября 2024, 11:45

Фото: istockphoto/ Cylonphoto

Недавно Австрия объявила, что больше не получает газ из РФ. «Газпром» рассказал, что поставки в направлении этой страны остались неизменными. Словацкая SPP продолжила получать топливо по тому же трубопроводу, проинформировало Reuters.
Государственная компания SPP из Словакии, которая является самым крупным в стране оператором национальной газовой энергосистемы, продолжила получать топливо из Российской Федерации на фоне известий о прекращении поставок в Австрию по трубопроводу, проходящему через территорию Украины.

«Ситуация, когда крупный потребитель прекратил получать газ с востока, но такой же объем продолжает идти через территорию Украины, показывает, что в Европе по-прежнему сильно заинтересованы в этом газе», — заявляла компания SPP.

Россия поставляет топливо в страны Западной и Центральной Европы через украинскую территорию по единственно возможному маршруту — Уренгой — Помары — Ужгород. В конце 2024 года транзитный контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» истекает. Киев объявил, что не планирует его продлевать. РФ подчеркнула, что готова использовать альтернативные маршруты.

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В Европе задумались о переговорах с Россией
WSJ: Европа задумалась о переговорах с РФ для завершения украинского конфликта
17 ноября 2024, 10:47

Фото: istockphoto.com/ru/ffikretow

Лидеры европейских стран начали задумываться о мирных переговорах с Россией, чтобы завершить конфликт на Украине. Об этом пишет американское The Wall Street Journal (WSJ). К таким размышлениям, как утверждается, их подтолкнули успешное наступление ВС РФ и избрание президентом США Дональда Трампа.
«Россия медленно, но верно продвигается вперед. Поэтому многие европейские чиновники согласны с подходом Трампа и рассматривают дипломатию как лучший вариант для Украины», — говорится в материале.
По информации издания, главы европейских государств переживают о том, каким будет соглашение с Россией и на какие уступки Москве согласится Трамп. Сам же Киев, отмечают журналисты, готов к переговорам куда больше, чем говорит об этом на публику.

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#европа
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Первая леди Бразилии оскорбила Илона Маска
G1: первая леди Бразилии оскорбила Илона Маска на саммите G20
17 ноября 2024, 10:32

Фото: istockphoto.com/ru/blinow61

Первая леди президента Бразилии Розангела да Силва оскорбила американского миллиардера Илона Маска. Об этом заявляет бразильский портал G1.
По информации портала, да Силва выступала на мероприятии перед саммитом G20, рассказывала о необходимости регулирования социальных сетей. В этот момент ее испугал громкий звук, похожий на корабельный гудок.
«Джанджа (Розангела да Силва — прим. ред.) тогда пошутила и даже присела, как бы защищаясь: «Я думаю, это Илон Маск!» Затем, вставая, она добавила: «Я тебя даже не боюсь… Пошел ты, Илон Маск!», — описывает портал кадры видео.
Сам же Илон Маск отреагировал в соцсети Х на это видео англоязычным акронимом LOL, который расшифровывается как «смеюсь во весь голос».

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#бразилия
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Шеф Пентагона Остин: Украинский конфликт завершится переговорами
17 ноября 2024, 10:20

Ллойд Остин (Фото: defense.gov)

Конфликт на Украине будет урегулирован за столом переговоров. Такое мнение высказал пока ещё остающийся в должности министр обороны США Ллойд Остин.
Об этом он заявил на пресс-конференции в австралийском городе Дарвин. По словам главы Пентагона, задача союзников Киева обеспечить такую ситуацию, чтобы Украина находилась в наилучшем положении для того, чтобы защищать свои интересы, как бы конфликт не разрешился в будущем.

Однако Остин подчеркнул, что, как и ранее, он считает, что всё закончится за столом переговоров. Такое заявление он сделал по итогам встречи с австралийским и японским коллегами.

Президент РФ Владимир Путин не раз подчёркивал, что Москва является сторонником политико-дипломатического урегулирования конфликта. Об этом российский лидер ещё раз напомнил во время разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем 15 ноября, отметив, что Россия открыта для переговоров на базе озвученных им в июне в МИД предложений.

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#пентагон
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Во Франции указали на странное поведение Зеленского после избрания Трампа
Дюпон-Эньян: Зеленский резко сменил мнение о конфликте после избрания Трампа
17 ноября 2024, 09:47

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский резко сменил свое мнение о сроках окончания конфликта после того, как республиканца Дональда Трампа избрали президентом США. Об этом заявил глава партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян на своей странице в соцсети X. По его словам, это указывает на то, что конфликт можно было остановить уже давно.
«Зеленский хочет «мира к 2025 году». Потребовалась всего неделя после избрания Трампа, чтобы дело наконец сдвинулось с мертвой точки! Доказательство того, что этот конфликт, разжигаемый демократами и их европейскими пособниками Макроном и фон дер Ляйен, можно было остановить уже давно», — написал он.
Ранее немецкая газета Welt писала, что Владимир Зеленский хочет в кратчайшие сроки организовать встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом для его привлечения на сторону Киева. Карьере Зеленского, как отмечается, придет конец, если условия Трампа окажутся хуже предложенных в Стамбуле в 2022 году. Потому Киев уже готов передать Штатам контроль над ресурсами Украины и предложил разместить украинских военных вместо американских в Европе.

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