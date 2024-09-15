Противник Трампа собрали миллионы долларов для президентской кампании Харрис

Фото: РИА Новости/Стрингер
Сторонники Республиканской партии США, которые борются с кандидатом в президенты Дональдом Трампом в предвыборной кампании, собрали более 35 миллионов долларов США на кампанию кандидата в вице-президенты от демократов Камалы Харрис. Об этом сообщил журнал Newsweek.
Отмечается, что в марте группа под названием «Республиканские избиратели против Трампа» начала сбор средств, чтобы «помочь демократам остаться в Белом доме».
Группа планирует собрать 50 миллионов долларов на президентскую кампанию Харрис. Во время прошлой избирательной кампании эта же группа собрала около 10 миллионов долларов на поддержку демократов.
Ранее председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Камала Харрис «не имеет сути» по сравнению с ее соперником-республиканцем Дональдом Трампом.
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Группа планирует собрать 50 миллионов долларов на президентскую кампанию Харрис. Во время прошлой избирательной кампании эта же группа собрала около 10 миллионов долларов на поддержку демократов.
Ранее председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Камала Харрис «не имеет сути» по сравнению с ее соперником-республиканцем Дональдом Трампом.
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Александр Климов