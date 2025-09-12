Путин поручил защитить российский кинопрокат от Голливуда
Минкультуры разработает квоты для иностранных фильмов после встречи с Путиным
Президент России Владимир Путин обсудил с министром культуры Ольгой Любимовой предложение о введении ограничений на прокат зарубежных фильмов. Глава государства отметил, что инициативу активно лоббируют российские деятели культуры, а министр подтвердила готовность ведомства проработать этот вопрос для поддержки отечественного кинематографа.
Встреча прошла в Санкт-Петербурге в рамках Международного форума объединенных культур. Владимир Путин обратил внимание на поток обращений от представителей индустрии, которые выступают за регулирование рынка.
«Прокат иностранных фильмов, квоты и так далее. Знаете, да, проблемы эти? Письма пишут наши уважаемые деятели культуры и кино», — заявил российский лидер.Ольга Любимова сообщила, что ее ведомство уже изучает возможность законодательно закрепить долю российского кино в прокате. Она подчеркнула, что хотя западные ленты сейчас практически не поступают, а рынок заполнен продукцией дружественных стран, защитные меры на будущее необходимы. Об этом сообщает РИА Новости.
Министр привела данные о том, что зрительский интерес к отечественному кино остается высоким: в 2024 году российские фильмы собрали 100 миллионов зрителей и заняли почти 80% рынка, тогда как в 2021 году этот показатель не превышал 27%.