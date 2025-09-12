Путин поручил защитить российский кинопрокат от Голливуда

12 сентября 2025, 23:23

Минкультуры разработает квоты для иностранных фильмов после встречи с Путиным

Владимир Путин и Ольга Любимова (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин обсудил с министром культуры Ольгой Любимовой предложение о введении ограничений на прокат зарубежных фильмов. Глава государства отметил, что инициативу активно лоббируют российские деятели культуры, а министр подтвердила готовность ведомства проработать этот вопрос для поддержки отечественного кинематографа.





Встреча прошла в Санкт-Петербурге в рамках Международного форума объединенных культур. Владимир Путин обратил внимание на поток обращений от представителей индустрии, которые выступают за регулирование рынка.





«Прокат иностранных фильмов, квоты и так далее. Знаете, да, проблемы эти? Письма пишут наши уважаемые деятели культуры и кино», — заявил российский лидер.