Пугающие события: Слова Макрона и Кэмерона о конфликте на Украине вызвали панику в Италии

Ассоциация стран Юго-Восточной Азии готова к взаимодействию с РФ, невзирая на беспрецедентное давление со стороны Соединённых Штатов. Об этом заявил постоянный представитель России при АСЕАН Евгений Загайнов в беседе с РИА Новости.