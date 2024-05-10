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Пугающие события: Слова Макрона и Кэмерона о конфликте на Украине вызвали панику в Италии

IL Fatto Quotidiano: Макрон и Кэмерон ведут НАТО к разрушительной войне с РФ
10 мая 2024, 06:54
Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона и главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона говорят об опасном отказе от осторожной стратегии НАТО в отношении России. Такое мнение приводит итальянская газета IL Fatto Quotidiano.
До этого Макрон не исключил возможности размещения военного контингента на Украине в случае прорыва линии фронта российскими войсками и соответствующей просьбы от Киева. Кэмерон, в свою очередь, допустил возможность ударов ВСУ по территории Российской Федерации британским оружием.

«Ее (НАТО — ред.) регулирующая деятельность, как и во времена Холодной войны, должна <...> учитывать «красные линии», которые нельзя пересекать под страхом глобального столкновения с Россией. Макрон и Кэмерон предлагают пересечь эти «красные линии», — отмечают в материале.


Авторы статьи отмечают, исполнение предложений Франции и Британии превратит обе страны в полноценных участников конфликта с Россией. Так, военные объекты на их территории превратятся в законную цель для Вооруженных сил России, сказано в публикации.

«Это пугающее развитие событий: только вспомните ответные действия России в виде «ядерных учений» — и перед нами встанет ряд вопросов», — предупреждают журналисты.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова премьера Польши Дональда Туска о солдатах НАТО на Украине. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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АСЕАН открыта для взаимодействия с РФ, заявил постпред
Загайнов: АСЕАН желает сотрудничать с Россией, несмотря на давление США
10 мая 2024, 06:38

Фото: istock / Ake Dynamic

Ассоциация стран Юго-Восточной Азии готова к взаимодействию с РФ, невзирая на беспрецедентное давление со стороны Соединённых Штатов. Об этом заявил постоянный представитель России при АСЕАН Евгений Загайнов в беседе с РИА Новости.
«В нынешних условиях ассоциация, находясь под беспрецедентным давлением со стороны Вашингтона и его союзников, стремящихся любыми способами изолировать Россию и вытеснить ее на периферию региональных процессов, остается открытой для взаимодействия с нашей страной», — заявил дипломат.
Как утверждает Загайнов, связи РФ и АСЕАН «прошли испытания временем», поскольку исторически Россия выстраивала свои отношения со странами Юго-Восточной Азии, основываясь на «равноправии и взаимном уважении», никогда не навязывая свою волю партнерам в регионе.

В АСЕАН входят десять стран Юго-Восточной Азии: Сингапур, Индонезия, Таиланд, Филиппины, Малайзия, Вьетнам, Бруней, Лаос, Камбоджа и Мьянма. Восточный Тимор планируется в ближайшем будущем стать одиннадцатой страной АСАЕН.

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#рф
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Властям США порекомендовали объяснить Киеву нереалистичность возвращения территорий
FP: США стоит объяснить Киеву нереалистичность возвращения утраченных территорий
10 мая 2024, 05:51

Фото: istock / berean

Американским властям стоит объяснить Киеву, что его намерения по возвращению под контроль утерянных территорий нереалистична. Об этом пишет журнал Foreign Policy.
«Администрации следует публично объявить, что интересы Украины и Америки не совпадают и что заявленная Киевом цель по возвращению каждого дюйма территории Украины нереалистична», — пишет американское информагентство.
Авторы материала подчеркивают, что президент Штатов Джо Байден уделяет недостаточно времени на планирование стратегических действий страны на Украине, а вместо этого передает Киеву огромное количество денег. Отмечается, что эта стратегия является ошибочной и Вашингтону необходимо добиваться начала переговоров между РФ и Украиной.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что оппоненты России сделали из Украины лабораторию по уничтожению исторической памяти, «перевоспитав» целое поколение. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#рф
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Антонов обвинил Запад в уничтожении исторической памяти на Украине
Антонов назвал Украину лабораторией по уничтожению исторической памяти
10 мая 2024, 05:45

Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

Оппоненты России сделали из Украины лабораторию по уничтожению исторической памяти, «перевоспитав» целое поколение. С таким заявлением выступил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Дипломат завил, что в настоящее время нарастают усилия по искажению событий Второй мировой войны и пересмотру ее итогов: западные «псевдоисследователи» ставят СССР рядом с гитлеровской Германией, проводят знак равенства между жертвами и убийцами, разрушают мемориалы, издеваются над могилами солдат и офицеров, которые отдали жизнь борьбе за мирное будущее.

«Наши геополитические оппоненты по сути превратили Украину в лабораторию уничтожения исторической памяти. Целое поколение людей перевоспитали там в течение многих лет, заставляя отказываться от своих корней и наших общих героев ради одного — натравления против России. Мы должны не допустить повторения прежних ошибок», — заявил Антонов.
Посол добавил, что сегодняшней общей задачей является борьба за мир против ростков «коричневой чумы», которые бурно взошли на Украине и в некоторые европейских странах, а также против любых попыток оправдать нацистских преступников и их пособников.

Он ​добавил, что уверен в проводимой Россией спецоперации, которая расставит все по местам.

«Мы победим», — заверил Антонов.
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#ссср
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#солдат
#антонов
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Путин внес кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра
Володин: Путин внес в ГД кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра
10 мая 2024, 05:11

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на должность председателя правительства. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Телеграм-канале.
«Президент Владимир Владимирович Путин внес в Государственную думу представление по кандидатуре Мишустина Михаила Владимировича на должность председателя правительства», — написал Володин.
Михаил Мишустин занимал должность главы правительства 4 года 3 месяца и 21 день — с января 2020 года. На посту премьер-министра он, будучи директором ФНС, сменил ушедшего в отставку Дмитрия Медведева.

Мишустин — один из трех председателей правительства в современной истории России, дольше всех исполнявший обязанности непрерывно — после Медведева, занимавшего пост 7 лет, 8 месяцев, 8 дней в 2012-2020 годах, и Виктора Черномырдина, который возглавлял правительство 5 лет, 3 месяца и 9 дней в 1992-1998 годах.

До этого Путин заявил, что правду о Второй мировой войне на Западе пытаются исказить. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#правительство
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«Урок для Путина»: в Британии назвали «демонстрацией идиотизма» изъятие активов России
Каммингс: изъятием активов РФ Запад лишь покажет Путину свой идиотизм
10 мая 2024, 04:08

Фото: сайт Кремля

Единственный урок, который Запад может преподать российскому президенту Владимиру Путину изъятием активов РФ, заключается в демонстрации полного идиотизма политиков Запада. Такое мнение озвучил бывший старший специальный советник премьер-министра Великобритании Доминик Каммингс в материале для британского издания i.
«Какой урок мы преподали ему (Путину. — ред.)? <...> Америка сейчас еще активнее пытается конфисковать активы России, своими санкциями толкая на создание альтернативных (западной. — ред.) финансовых систем... Такие меры могут дать Путину только один урок — что мы идиоты», — высказался экс-советник.
Каммингс отметил, антироссийская политика уже привела Запад к резкому росту бытовых расходов. Как считает бывший советник, санкции стали катастрофой для европейской политики и принесли больший вред самой Европе, нежели России.

Ранее сообщалось, что в Европе усилят контроль за санкциями против России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вред
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#рф
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Сбежавшего в Белоруссию польского судью Шмидта уволили
Уехавшего в Белоруссию польского судью Томаша Шмидта уволили со своей должности
10 мая 2024, 03:00

Фото: istock / simpson33

Высший административный суд Польши снял с должности уехавшего в Белоруссию судью Томаша Шмидта. Об этом сообщил официальный представитель Высшего административного суда Польши Сильвестр Марчиняк, пишет РАР.
До этого судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт в ходе пресс-конференции в Минске заявил, что отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии. Это было сделано в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы.

Также президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к силовикам с просьбой обеспечить безопасность Шмидта.

«Председатель Высшего административного суда принял заявление Томаша Шмидта об отказе от должности судьи, в связи с чем Томаш Шмидт больше не является судьей», — цитирует Марчиняка издание.
Ранее сообщалось, что украинскую пенсионерку осудили на пять лет за поддержку России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#президент
#безопасность
#заявление
#александр лукашенко
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В США заявили о пресечении несанкционированного доступа России к Starlink
Bloomberg: Пентагон пресекает несанкционированный доступ РФ к Starlink
10 мая 2024, 01:33

Фото: istock / AdrianHancu

Соединенные Штаты, Украина и компания SpaceX американского предпринимателя Илона Маска сотрудничают по вопросу пресечения несанкционированного использования Россией интернета от Starlink. Об этом заявил помощник главы Минобороны США по космической политике Джон Пламб в разговоре с Bloomberg.
«На данный момент мы успешно противодействуем использованию Россией, но я уверен, что Россия продолжит попытки найти способы использовать Starlink и другие коммерческие системы связи», — заявил представитель Пентагона.
Как утверждает Пламб, Штаты «нашли хорошие решения как со Starlink, так и с Украиной». Он не стал уточнять, какие методы будут для этого использоваться.

Ранее Илон Маск поддержал идею писателя Стивена Кинга о поединке Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
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#украина
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#илон маск
#starlink
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Ирландский журналист поделился впечатлениями от парада Победы в Москве
Журналист Боуз: неудачная кампания Запада укрепила российский народ
10 мая 2024, 01:20

Фото: istock / Goroda

Ирландский журналист Чей Боуз посетил парад Победы в Москве. Кадры с военной техникой на Красной площади он опубликовал в соцсети X.
«Это был замечательный день в Москве», — написал он.
Как утверждает Боуз, государства Запада потратили миллиарды в попытке убедить российских граждан стать «кем-то другим».

Он констатировал, что опрометчивая и неудачная западная кампания против РФ объединила и укрепила эту великую нацию

По данным Министерства обороны РФ, более 150 тысяч человек приняли участие в торжественных мероприятиях в честь 79-й годовщины Великой Отечественной войны в более чем 300 городах страны. Помимо этого, парады прошли на военных базах в Таджикистане, Киргизии, Абхазии и Южной Осетии.

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#парад победы
#рф
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В Европе усилят контроль за санкциями против России
Польша, Финляндия и страны Балтии подписали договор по санкциям против России
10 мая 2024, 01:05

Фото: istock / AlexLMX

Финляндия, Польша и государства Прибалтики подписали договор об усилении контроля за санкциями в отношении России. Об этом сообщает таможня Финляндии, передает РИА Новости.
«Финляндия, Эстония, Литва, Латвия и Польша подписали сегодня в Вильнюсе совместное соглашение об усилении и унификации контроля ЕС за соблюдением санкций против России», — сказано в сообщении.
Соглашение предполагает совместные действия в отношении обязательств, налагаемых на производителей и экспортеров продукции. К примеру, представление экспортерами дополнительных сведений, а также список других усилий, которые направлены на борьбу с уклонением от санкций.

В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу недостаточно мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что санкции против РФ неэффективны.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Как утверждает президент, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе согласовали передачу российских активов в пользу Украины. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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