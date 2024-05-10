Пугающие события: Слова Макрона и Кэмерона о конфликте на Украине вызвали панику в Италии

Фото: РИА Новости
Заявления президента Франции Эммануэля Макрона и главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона говорят об опасном отказе от осторожной стратегии НАТО в отношении России. Такое мнение приводит итальянская газета IL Fatto Quotidiano.
До этого Макрон не исключил возможности размещения военного контингента на Украине в случае прорыва линии фронта российскими войсками и соответствующей просьбы от Киева. Кэмерон, в свою очередь, допустил возможность ударов ВСУ по территории Российской Федерации британским оружием.
Авторы статьи отмечают, исполнение предложений Франции и Британии превратит обе страны в полноценных участников конфликта с Россией. Так, военные объекты на их территории превратятся в законную цель для Вооруженных сил России, сказано в публикации.
Читайте также:
Лукашенко заявил, что доллар и евро никому не нужны
Туск признал, что на Украине присутствуют солдаты НАТО
Макрону посоветовали лечиться после его слов об отправке войск на Украину
«Ее (НАТО — ред.) регулирующая деятельность, как и во времена Холодной войны, должна <...> учитывать «красные линии», которые нельзя пересекать под страхом глобального столкновения с Россией. Макрон и Кэмерон предлагают пересечь эти «красные линии», — отмечают в материале.
Авторы статьи отмечают, исполнение предложений Франции и Британии превратит обе страны в полноценных участников конфликта с Россией. Так, военные объекты на их территории превратятся в законную цель для Вооруженных сил России, сказано в публикации.
«Это пугающее развитие событий: только вспомните ответные действия России в виде «ядерных учений» — и перед нами встанет ряд вопросов», — предупреждают журналисты.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова премьера Польши Дональда Туска о солдатах НАТО на Украине. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
Лукашенко заявил, что доллар и евро никому не нужны
Макрону посоветовали лечиться после его слов об отправке войск на Украину
Алина Юрчак