Момент падения самолета на жилой дом в США попал на видео
В пригороде города Финикс (США) легкомоторный самолет потерпел крушение. Борт рухнул на жилые дома из‑за технических неполадок.
В результате происшествия пострадали три человека. Кадры с места событий показал Телеграм-канал SHOT.
По предварительной информации, во время полета возникли технические неполадки, из‑за чего пилот потерял управление. Самолет задел два двухэтажных жилых дома и в итоге рухнул на заднем дворе одного из участков.
Крыло воздушного судна оказалось на крыше соседнего здания, а части двигателя упали в бассейн на придомовой территории. Кроме того, фрагменты самолета разбросало по близлежащим участкам.
Среди раненых — один из местных жителей. Пострадавших оперативно доставили в ближайшую больницу. Медики оценивают их состояние и оказывают необходимую помощь.
