Момент падения самолета на жилой дом в США попал на видео

05 марта 2026, 23:24

SHOT: три человека пострадали при падении самолета на жилой дом в США

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

В пригороде города Финикс (США) легкомоторный самолет потерпел крушение. Борт рухнул на жилые дома из‑за технических неполадок.