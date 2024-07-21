Пушков заявил о попытке «политического покушения» на Дональда Трампа

Фото: РИА Новости/Анатолий Кирияк
В США началась пропаганда кандидатуры бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон на пост американского президента, сообщил глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
Российский сенатор высказался о статье в The Hill, в которой отмечается, что стране сейчас «больше, чем когда либо» нужна Клинтон.
Ранее Клинтон оценила шансы американского лидера Джо Байдена одержать победу на дебатах с Трампом. Она подчеркнула, что Трамп мог потерпеть неудачу, если бы действующий глава государства «решительно боролся». По оценкам зрителей и экспертов, дебаты стали неудачными для Байдена.
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«Пропаганда ее кандидатуры "глубинным государством" уже началась. Еще одна попытка политического покушения на Дональда Трампа», – заявил Пушков.
Ранее Клинтон оценила шансы американского лидера Джо Байдена одержать победу на дебатах с Трампом. Она подчеркнула, что Трамп мог потерпеть неудачу, если бы действующий глава государства «решительно боролся». По оценкам зрителей и экспертов, дебаты стали неудачными для Байдена.
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Александр Климов