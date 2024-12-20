Путин дал гражданство итальянскому оперному режиссёру Джанкарло дель Монако

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Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство итальянскому оперному режиссёру Джанкарло дель Монако. Об этом сообщается в указе, представленном на сайте официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что 81-летнему режиссёру дали гражданство России в соответствии с 89-ой статьёй Конституции РФ.
Джанкарло дель Монако родился в итальянской коммуне Виллорба 28 декабря 1943 года в семье знаменитого тенора Марио дель Монако. Получил образование в Лозаннском университете.
В 1975 году вместе с отцом он основал Оперный фестиваль в Монтепульчано. Поставил свыше ста опер в крупнейших театрах мира.
14 ноября Большой театр России представил премьеру оперы Джузеппе Верди «Риголетто», поставленную гендиректором театра Валерием Гергиевым и Джанкарло дель Монако.
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Джанкарло дель Монако родился в итальянской коммуне Виллорба 28 декабря 1943 года в семье знаменитого тенора Марио дель Монако. Получил образование в Лозаннском университете.
В 1975 году вместе с отцом он основал Оперный фестиваль в Монтепульчано. Поставил свыше ста опер в крупнейших театрах мира.
14 ноября Большой театр России представил премьеру оперы Джузеппе Верди «Риголетто», поставленную гендиректором театра Валерием Гергиевым и Джанкарло дель Монако.
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Анастасия Чинкова