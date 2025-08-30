Путин дал интервью агентству «Синьхуа» в преддверии визита в КНР

30 августа 2025, 01:58

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент России Владимир Путин в преддверии официального визита в Китай дал интервью информационному агентству «Синьхуа». В нем он отметил, что Россия прочно удерживает первенство по экспорту нефти и газа в КНР. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля, где было опубликовано письменное интервью российского лидера для «Синьхуа».





По словам президента РФ, совокупные поставки «голубого топлива» по трубопроводу «Сила Сибири» с момента его запуска в 2019 году уже превысили 100 миллиардов кубометров. Путин также указал, что продовольственные товары и сельхозпродукция занимают одну из ведущих позиций в российском экспорте в Китай.





«Продолжаем работать над снижением торговых барьеров друг для друга. За последние годы налажен экспорт свинины и говядины в КНР», — сказал президент РФ.