В РФ назвали цель ударов боевиков ВСУ по мостам в Курской области

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Боевики ВСУ бьют по мостам под Курском, чтобы помешать бойцам ВС РФ уничтожить противника, сообщил в беседе с «Лентой.ру» депутат ГД Андрей Красов.
«У наших военных есть задача уничтожить вторгшуюся на территорию страны группировку. Выведением из строя мостов Украина как раз пытается помешать этим действиям», — сказал парламентарий.
Он добавил, что действия со стороны ВСУ на текущий момент являются актом военной агрессии.
Ранее была информация, что ВСУ нанесли удар по третьему мосту через реку Сейм, что в Курской области. Три пролета разбиты.
Боевики ВСУ напали на Курскую область 6 августа. Бои там продолжаются.
До этого сообщалось, скольких украинских диверсантов взяли морпехи ЧФ в Курской области.
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