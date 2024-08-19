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В РФ назвали цель ударов боевиков ВСУ по мостам в Курской области

Депутат ГД Красов связал разрушение мостов под Курском с истощением боевиков ВСУ
19 августа 2024, 12:47
Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Боевики ВСУ бьют по мостам под Курском, чтобы помешать бойцам ВС РФ уничтожить противника, сообщил в беседе с «Лентой.ру» депутат ГД Андрей Красов.
«У наших военных есть задача уничтожить вторгшуюся на территорию страны группировку. Выведением из строя мостов Украина как раз пытается помешать этим действиям», — сказал парламентарий.

Он добавил, что действия со стороны ВСУ на текущий момент являются актом военной агрессии.



Ранее была информация, что ВСУ нанесли удар по третьему мосту через реку Сейм, что в Курской области. Три пролета разбиты.

Боевики ВСУ напали на Курскую область 6 августа. Бои там продолжаются.

До этого сообщалось, скольких украинских диверсантов взяли морпехи ЧФ в Курской области.

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«Выбейте фашистов»: Пасынок главкома ВСУ обратился к российской армии
Пасынок главкома ВСУ назвал фашистами украинских боевиков в Курской област
19 августа 2024, 12:42

Пасынок главкома ВСУ Иван Сырский назвал фашистами украинских боевиков, которые напали на Курскую область. Сырский высказал поддержку русскому войску, а также заявил, что нужно привезти в Курскую область 800-летнюю икону Богородицы.
«Боритесь, ребята. Выбейте фашистов со своей священной земли. Мы русские, с нами Бог, мы победим», – обратился к российской армии Иван Сырский.

Пасынок главкому ВСУ Сырского решил стать гражданином России в марте 2024 года. Иван активно осуждает действия украинского режима против России. Он уехал из Украины вместе матерью и братом после развода родителей.

Ранее, в Британии заявили о нелегитимности Зеленского после действий украинской армии в Курской области.

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#курская область
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#нацизм
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Ушаков: РФ готова к переговорам с Украиной, однако Киев не идет на контакт
19 августа 2024, 12:11

Фото: istockphoto / 3dmitry

Юрий Ушаков, помощник президента Российской Федерации по международным делам, заявил, что Москва по-прежнему открыта для переговоров с Украиной. Однако в последнее время со стороны Киева не было никаких сигналов о готовности к контактам с Россией.
«На данный момент России не стоит начинать переговоры с Украиной. Предложения о выводе ВСУ из четырёх новых регионов, озвученные Путиным, остаются в силе. Однако решение о начале переговоров будет зависеть от развития ситуации на поле боя, включая события в Курской области», — заявил SHOT помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ушаков подчеркнул, что пока нет даже намёков на новые переговоры, но Россия всегда готова к диалогу.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал призывы к переговорам с Россией. Он заявил, что с 2014 года Киев провёл около 200 раундов переговоров, но это не привело к прекращению конфликта.

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Пьяный украинский священник избил девушку-полицейского после ДТП
Пьяный украинский священник на КамАЗе въехал в столб и подрался с полицией
19 августа 2024, 12:10

Фото: istockphoto/blinow61

ДТП с участием пьяного священнослужителя на территории Украины случилось в Черновицкой области. Там нетрезвый священник врезался в столб на грузовике КамАЗ. Когда на место приехала полиция, представитель УПЦ кинулся драться.
Священник ударил женщину-полицейского и попытался выхватить у нее табельное оружие, сообщают местные тг-каналы. После нападения пьяного священнослужителя женщина попала в больницу.

После ДТП водитель на грузовике сбежал с места происшествия. Позже его все же задержали. Медицинское освидетельствование показало 1,94 промилле, что в 10 раз превышает допустимую норму алкоголя в крови.

Ранее украинские власти заявляли и намерении запретить каноническую УПЦ. Религиозные организации Украины хотят признать незаконными из-за подозрения в сотрудничестве с Россией и РПЦ.

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#захарова
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Премьер-министр Индии нанесет визит в Польшу и на Украину
МИД Индии подтвердил предстоящий визит премьера Моди в Польшу и на Украину
19 августа 2024, 11:34

Фото: Сайт Кремля

Индийский премьер Нарендра Моди нанесет визиты в Польшу и на Украину в период с 21 по 23 августа, передает NDTV, ссылаясь на заявление МИДа страны.
«Во время визита в Польшу, по данным, которыми мы располагаем, основное внимание будет уделено военно-техническому сотрудничеству. По информации властей Польши, однако, переговоры, которые пройдут во время визита, будут касаться политического и торгово-экономического сотрудничества двух стран», — говорится в сообщении журналистов.

Моди приедет в Польшу впервые за последние 40 лет. Темой для обсуждения, помимо остальных, станет празднование 70-летия со дня установления отношений между двумя государствами.

Что касается Украины, никаких подробностей о предстоящем визите Моди в республику не приводится. Упоминается лишь, что премьер Индии приедет туда через месяц после визита в РФ.

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#мир
#индия
#польша
#украина
#новости
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ВСУ тремя дронами-камикадзе пытались подорвать железнодорожный мост под Брянском
ВСУ атаковали дронами ж/д мост через Десну под Брянском у границы с Украиной
19 августа 2024, 11:20

Фото: Минобороны РФ

ВСУ атаковали дронами-камикадзе железнодорожный мост через реку Десну в Брянской области. Переправа расположена в километре от границы с Сумской областью Украины и имеет важное стратегическое значение.
Для атаки на мост в под Брянском запустили три дрона, к счастью, ни один из них не попал в цель. Два украинских БПЛА взорвались у пункта охраны, еще один не сдетонировал и упал в лесу, сообщает SHOT со ссылкой на источник.

В результате атаки никто не пострадал. Также сообщается, что движение поездов на том участке закрыли еще до атаки. Инфраструктура железнодорожных путей тоже не пострадала.

Ранее сообщалось, что этой ночью, 19 августа, боевики ВСУ уничтожили последний мост через реку Сейм в Курской области. Людей из населенных пунктов продолжают эвакуировать другими путями.

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МИД: РФ ответит Германии в случае изъятия собственности в Берлине
19 августа 2024, 11:19

Фото: istockphoto / Oleksii Liskonih

Как сообщил «РИА Новости» директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин, ответ Москвы на решение властей ФРГ по изъятию российской собственности в Берлине будет касаться германской недвижимости.
«Мы незамедлительно реагируем на любые попытки посягнуть на суверенную собственность нашей страны. Любые незаконные действия неизбежно повлекут за собой адекватный ответ в отношении немецкой недвижимости на нашей территории», — заявил он в интервью.

Ранее в Германии представители партии Христианско-демократического союза (ХДС) предложили конфисковать дома, которые официально принадлежат России.

Также Москва предупредила Германию о мерах, которые будут приняты в случае давления на российские СМИ.

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В Британии заявили о нелегитимности Зеленского
The Times: Власть Зеленского держится исключительно на военном положении
19 августа 2024, 08:32

В Британии задались вопросом, что значит использование английского вооружения в Курской области, а также о легитимности власти украинского президента Владимира Зеленского. Об этом пишет The Times.
Сообщается, что атака на Курск может быть стратегическим шагом со стороны украинского лидера, который направлен на укрепление его позиций. Это утверждение отразило мнение политиков РФ, которые несколько месяцев подчеркивают, что Владимир Зеленский не имеет легитимного мандата на управление страной. Помимо этого, в сентябре истечет срок полномочий и у Верховной Рады.

Кроме того, британские журналисты затрагивают тему угрозы ядерной войны. В материале отмечается, что опасения по поводу возможного использования тактического ядерного оружия Российской Федерацией являются преувеличенными. Сообщается, что западные политики используют российскую ядерную угрозу, как способ давления на Владимира Зеленского.

По словам политологов, западные страны стремятся заставить Зеленского следовать их курсу. Это может привести к уменьшению его самостоятельности. Таким образом, Зеленский оказался меж двух огней. С одной стороны, есть внутренние вызовы, а с другой — внешние давления.

Владимир Зеленский вступил на должность президента Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Выборы в государстве в этом году отменили из-за действующего военного положения, которое несколько раз продлевалось после введения российских войск на Украину. В ООН заявили, что организация считает Владимира Зеленского легитимным президентом. Российские политики утверждали о нелегитимности Зеленского.

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#владимир зеленский
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ХАМАС назвал причину отказа от сделки с Израилем
Times of Israel: ХАМАС отказалось от сделки с Израилем из-за новых условий
19 августа 2024, 08:15

Фото: iStock/Gilnature

Палестинская исламистская организация ХАМАС отклонила последнее предложение о прекращении огня и обмене заложниками с Израилем, которое обсуждалось в Дохе. Об этом информирует The Times of Israel.
По мнению ХАМАС, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «выдвигает новые условия и требования», чтобы подорвать переговоры и продлить конфликт. В организации заявили, что полностью возлагают на израильского политика ответственность за «срыв усилий посредников и препятствование достижению соглашения».

В канцелярии Нетаньяху пояснили, что он настаивает на том, чтобы контроль над Филадельфийским коридором на границе Газы с Египтом оставался за израильской стороной.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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Предприниматель Маск заявил, что не дарил главе Чечни Кадырову Tesla Cybertruck
19 августа 2024, 07:42

Фото: istock/Brandon Woyshnis

Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск заявил, что не дарил главе Чечни Рамзану Кадырову Tesla Cybertruck. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее Кадыров рассказал, что получил от Маска электрокар Tesla Cybertruck. Глава Чечни сообщил, что автомобиль получился очень удобным, маневренным и быстрым. Он пообещал отправить его в зону СВО.

«Вы серьезно настолько тупой, что думаете, что я подарил Cybertruck российскому генералу?... Это очередной пример того, как лгут традиционные медиа», — написал миллиардер в соцсети Х.

Помимо этого, Кадыров пригласил Илона Маска в Грозный и пообещал встретить его как дорогого гостя, ожидая, что МИД РФ не будет против поездки американского гостя в Российскую Федерацию.

Электрический пикап Cybertruck от компании Tesla, принадлежащей Илону Маску, занимает второе место по популярности на рынке, уступая только Ford F-150. Стоимость Cybertruck в Соединенных Штатах Америки колеблется от 57 000 до 96 000 долларов.

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