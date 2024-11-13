Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили конфликт на Ближнем Востоке

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
Уточняется, что звонок состоялся по инициативе Эр-Рияда. В рамках разговора Путин и наследный принц Саудовской Аравии констатировали эффективность предпринимаемых в формате ОПЕК+ шагов по обеспечению баланса на глобальном энергорынке.
Согласно информации пресс-службы, также они обсудили конфликт на Ближнем Востоке. Стороны отметили схожесть принципиальных подходов в отношении ближневосточного урегулирования.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия заинтересована в поддержании сотрудничества с компаниями из Москвы и создании совместных предприятий. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Согласно информации пресс-службы, также они обсудили конфликт на Ближнем Востоке. Стороны отметили схожесть принципиальных подходов в отношении ближневосточного урегулирования.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия заинтересована в поддержании сотрудничества с компаниями из Москвы и создании совместных предприятий. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова