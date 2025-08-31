Путин сердечно поздравил Лукашенко с днем рождения и пожелал ему счастья

31 августа 2025, 01:13

Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Российский лидер Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Белоруссии Александру Лукашенко по случаю его 71-летия, которое состоялось 30 августа. Президент РФ отметил значительный вклад именинника в развитие дружественных отношений между двумя странами. Полный текст поздравления разместили на сайте Кремля.





В своем послании Путин подчеркнул, что многолетняя деятельность Лукашенко снискала искреннее уважение как у белорусских, так и у российских граждан. Он особо отметил, что высоко ценит сложившиеся добрые и товарищеские отношения, которые позволяют открыто обсуждать сложные вопросы и принимать взвешенные решения в интересах братских народов.





В Белоруссии раскрыли обстановку у воздушных границ республики

«Желаю Вам, дорогой Александр Григорьевич, доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов», — написал Путин.