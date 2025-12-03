Достижения.рф

Путин и Уиткофф завершили переговоры в Кремле

Фото: istockphoto / sb2010

Завершились переговоры спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и президента России Владимира Путина.



Встреча состоялась в Кремле и продлилась пять часов. Об этом пишет газета «Известия».

Уиткофф и члены американской делегации прибыли в столицу России днем ранее. Это шестой по счету визит американского спецпосланника в Москву за 2025 год.

После переговоров журналистов пригласили в пресс-центр. В ближайшее время должен начаться брифинг.

«Судя по всему можно ожидать пресс-брифинга помощника российского президента Юрия Ушакова», — сообщил корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.
Перед официальным мероприятием американские политки посетили московский ресторан ресторан Savva.
Александр Огарёв

