Путин заявил о готовности РФ к новым переговорам с Украиной

27 июня 2025, 18:02

Владимир Путин ответил на вопрос о третьем раунде переговоров с Украиной

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Россия готова к новым переговорам с Украиной. Об этом заявил Владимир Путин в пятницу, 27 июня, по итогам визита в Минск.







«РФ готова к новым переговорам с Украиной. Осталось согласовать только место и время», — сказал российский лидер.