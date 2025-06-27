Путин заявил о готовности РФ к новым переговорам с Украиной
Владимир Путин ответил на вопрос о третьем раунде переговоров с Украиной
Россия готова к новым переговорам с Украиной. Об этом заявил Владимир Путин в пятницу, 27 июня, по итогам визита в Минск.
«РФ готова к новым переговорам с Украиной. Осталось согласовать только место и время», — сказал российский лидер.Ранее Владимир Путин уже высказывался о важности переговоров, призвав Украину не затягивать этот процесс. Он также напомнил о готовности России обсуждать условия мирного соглашения, опираясь на стамбульские принципы, предложенные в 2022 году.