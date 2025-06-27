Путин заявил о готовности РФ к новым переговорам с Украиной

Владимир Путин ответил на вопрос о третьем раунде переговоров с Украиной
Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Россия готова к новым переговорам с Украиной. Об этом заявил Владимир Путин в пятницу, 27 июня, по итогам визита в Минск.



«РФ готова к новым переговорам с Украиной. Осталось согласовать только место и время», — сказал российский лидер.
Ранее Владимир Путин уже высказывался о важности переговоров, призвав Украину не затягивать этот процесс. Он также напомнил о готовности России обсуждать условия мирного соглашения, опираясь на стамбульские принципы, предложенные в 2022 году.
Виктория Иванченко

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