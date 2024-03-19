«Путин может идти до конца в войне с Украиной»: в Румынии оценили итоги выборов РФ

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Россияне, которые в подавляющем большинстве проголосовали за Владимира Путина на президентских выборах, заявили о своей поддержке спецоперации на Украине, с таким мнением выступил румынский публицист Ион Кристою, передает ТАСС.
«В результате этого впечатляющего голосования Владимир Путин получил от российского народа мандат на то, чтобы идти до конца в войне с Украиной и Западом», – подчеркнул эксперт.
Публицист пояснил, что россияне сделали свой выбор «после двух лет введенных коллективным Западом санкций» и жестокой пропаганды, массированно навязанной западными державами.
Ранее Владимир Путин предложил соперникам по выборам продолжить совместную работу.
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Александр Климов