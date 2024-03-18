«Путин является президентом России»: Белый дом – о результатах выборов в РФ

Фото: сайт Кремля
Советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал результаты выборов президента России, сообщает РИА Новости.
По словам представителя Белого дома, реальность такова, что Путин является президентом России. Он отметил, что Соединенные Штаты при руководстве своими действиями будут исходить из этого.
Ранее Госдепартамент заявил, что Соединенные Штаты не будут поздравлять президента Путина с победой на выборах. Вашингтон подчеркнул, что президентские выборы в Российской Федерации не были ни свободными, ни справедливыми.
18 марта ЦИК объявил результаты трехдневных выборов. Согласно опубликованным результатам, действующий лидер набрал 87,28 процента голосов.
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«Но эта реальность не отменяет того, что выборы не соответствовали критериям свободы и демократичности», — отметил Салливан.
18 марта ЦИК объявил результаты трехдневных выборов. Согласно опубликованным результатам, действующий лидер набрал 87,28 процента голосов.
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Александр Климов