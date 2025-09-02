Путин начал переговоры с лидерами Китая и Монголии в Пекине

02 сентября 2025, 06:27

Видео: ТАСС/Ruptly

Президент России Владимир Путин начал рабочую программу в Пекине с трехсторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, которая проходит в Доме народных собраний.