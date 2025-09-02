Путин начал переговоры с лидерами Китая и Монголии в Пекине
Президент России Владимир Путин начал рабочую программу в Пекине с трехсторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, которая проходит в Доме народных собраний.
Встреча лидеров трех стран проходит в седьмой раз в подобном формате. Как отмечали в Кремле, сегодняшняя трехсторонняя встреча состоится после большого разрыва, поэтому важно подвести итоги работы, проводившейся в данном формате за последние три года, и наметить конкретные планы дальнейшего развития сотрудничества.
Состав российской делегации включает главу МИД Сергея Лаврова, замглавы администрации президента Максима Орешкина, помощника президента Юрия Ушакова, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, посла России в Китае Игоря Моргулова, главу Минприроды Александра Козлова, министра экономического развития Максима Решетникова, глав «Газпрома» и «Роснефти» Алексея Миллера и Игоря Сечина, а также председателя российско-китайского дежилого совета Геннадия Тимченко.
Си Цзиньпин заявил, что под руководством лидеров трех стран продолжает углубляться торгово-экономическое, технологическое и культурное сотрудничество между Россией, Китаем и Монголией. Он подчеркнул, что Китай высоко ценит трехсторонние проекты и подтвердил готовность Пекина укреплять политическое взаимодоверие между странами.
Путин выразил благодарность председателю КНР и китайским друзьям за гостеприимство и организацию трехсторонней встречи, отметив, что данная инициатива принадлежит китайской стороне. Президент России заявил о стремлении страны к всестороннему развитию взаимовыгодных и равноправных отношений как с Китаем, так и с Монголией.
