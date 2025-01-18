Times: Миллионеры начали массовое бегство из Великобритании

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С момента прихода к власти лейбористов в Великобритании фиксируется массовый отток миллионеров. Это связывают с новой налоговой политикой правительства Кира Стармера. По данным аналитической компании New World Wealth, количество покидающих страну долларовых миллионеров достигло рекордного уровня.
«С момента объявления всеобщих выборов каждые 45 минут Британию покидает один долларовый миллионер», — пишет британская газета The Times сообщает.Эксперты выражают тревогу, что такие изменения могут подорвать доверие к экономике Соединенного Королевства. Также растет волнение, что планы лейбористов по налогам «изгоняют международных инвесторов и наносят ущерб экономике».
Ранее сообщалось, что в США стало известно о планах Трампа начать крупномасштабную высылку мигрантов в ближайшее время. В декабре 2024 года Трамп заявлял, что подпишет указ о закрытии границы для нелегальных мигрантов в первый же день своего пребывания у власти. Теперь достоверность этого обещания подтвердилась.
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Мария Моисеева