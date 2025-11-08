Путин назначил новых замсекретаря Совбеза и замминистра обороны России
Санчик и Михайлович стали новыми замсекретаря Совбеза и замминистра обороны РФ
Президент Владимир Путин подписал указы о назначениях в министерстве обороны и аппарате Совета безопасности. Об этом пишет РИА Новости.
В одном из них генерал‑полковника Александра Семеновича Санчика назначили заместителем министра обороны РФ и одновременно освободили от занимаемой должности. С 26 ноября 2024 года он возглавлял Южную группировку войск.
По другому указу, Андрея Булыгина назначили заместителем секретаря Совбеза. С марта 2024 года он занимал пост замминистра обороны по материально‑техническому обеспечению.
Ранее Путин освободил Антона Герасимова от занимаемой должности замглавы МЧС России.
