Путин назвал столицу Чечни город Грозный современным российским чудом

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
19 декабря в ходе своей прямой линии и большой пресс-конференции, посвященной итогам года, президент России Владимир Путин отметил, что Грозный является современным чудом России.
Грозный — столица Чеченской Республики и один из крупнейших городов Северного Кавказа. Он расположен на обоих берегах реки Сунжи и имеет богатую историю.
После окончания конфликтов Грозный был восстановлен и преобразован. Здесь были построены современные здания, включая мечеть Сердце Чечни, которая является одной из крупнейших в Европе. Грозный также известен своей культурой и традициями, а также активным развитием инфраструктуры. На сегодняшний день Грозный привлекает внимание как пример успешной реконструкции и развития постконфликтного города.
Ранее Путин призвал решить вопрос льгот для многодетных семей до 14 января. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Путин назвал демографический вопрос одним из ключевых в России
Путин процитировал Марка Твена, отвечая на вопрос иностранного журналиста
Путин предложил использовать военные базы РФ в Сирии для доставки гумпомощи
После окончания конфликтов Грозный был восстановлен и преобразован. Здесь были построены современные здания, включая мечеть Сердце Чечни, которая является одной из крупнейших в Европе. Грозный также известен своей культурой и традициями, а также активным развитием инфраструктуры. На сегодняшний день Грозный привлекает внимание как пример успешной реконструкции и развития постконфликтного города.
Ранее Путин призвал решить вопрос льгот для многодетных семей до 14 января. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Путин назвал демографический вопрос одним из ключевых в России
Путин процитировал Марка Твена, отвечая на вопрос иностранного журналиста
Путин предложил использовать военные базы РФ в Сирии для доставки гумпомощи
Дарья Осипова