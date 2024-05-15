«Живучая мразь, Орбану приготовиться»: как украинцы отреагировали на ранение Фицо

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Под новостью о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Telegram-канале украинского информагентства УНИАН жители Украины злорадствуют и желают ему смерти. Об этом сообщил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.
«Пока Зеленский, с трудом сдерживая злорадную ухмылку, изображает участие, его верноподданные заходятся в инфернальных плясках. Вот лишь некоторые комментарии под украинскими инфопомойками», — написал Коц в своём Telegram-канале.«Надеемся, что он не доживет до операции»
«Живучая мразь однако…»
«Сдохнет, воздух будет чище. Орбану приготовиться»
«Минус еще один проватный»
Коц отметил, что модераторов украинских новостных каналов такие комментарии «не напрягают».
Напомним, в Фицо несколько раз выстрелили у здания, где проводилось выездное заседание правительства страны. Стрелка сразу задержали, им оказался 71-летний уроженец словацкого города Левице. Сам Фицо серьёзно ранен. За ним оперативно прибыл вертолёт, который доставил его в больницу. По предварительным данным, политика ранили в грудь, живот и конечности. Его состояние оценивается как крайне тяжёлое.
Фицо неоднократно выступал против оказания военной помощи Украине. И отмечал, что Словакия заинтересована в хороших отношениях с Россией.
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Элина Позднякова