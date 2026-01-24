Путин обсудил по телефону сотрудничество России и Вьетнама
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама То Ламом. Об этом 24 января сообщили на сайте Кремля.
В ходе беседы стороны обсудили перспективы расширения российско-вьетнамского взаимодействия в политической, торгово-экономической и энергетической сферах. Также подтвердилось намерение обеих стран динамично развивать отношения по всеобъемлющему стратегическому партнерству.
Лидеры договорились продолжать контакты на различных уровнях. Известно, что Россия и Вьетнам активно сотрудничают в вопросах строительства АЭС.
