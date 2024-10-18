В РФ призвали ООН отреагировать на ликвидацию главы ХАМАС Яхьи Синвара

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Международное сообщество должно заявить, что не приемлет конфликт на Ближнем Востоке. Такое мнение в беседе с изданием «Лента.ру» выразил сенатор Григорий Карасин. Таким образом он отреагировал на ликвидацию руководителя палестинской радикальной группировки ХАМАС Яхьи Синвара.
«Силовыми методами, методами расправ, которые продолжаются уже многие месяцы, Израиль не достигнет поставленных целей таким образом, чтобы их приняло международное сообщество», — сказал глава комитета СФ по международным вопросам.Он подчеркнул, что израильское руководство должно услышать ООН. Ранее сообщалось, что лидера ХАМАС ликвидировали в Газе.
Перед этим в США рассказали, как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала руководителя ХАМАС.
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Никита Кротов