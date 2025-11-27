Путин назвал условие прекращения боевых действий на Украине

27 ноября 2025, 16:47

Путин заявил о готовности прекратить боевые действия при выводе украинских войск

Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Президент России Владимир Путин назвал условие для прекращения боевых действий на Украине. Его слова прозвучали в ходе прямой трансляции телеканала «Россия 24».





Путин заявил, что боевая деятельность прекратится только после вывода украинских войск с занимаемых ими территорий. Свою позицию он изложил 27 ноября в Бишкеке, где отвечал на вопросы журналистов.



Президент РФ прокомментировал поступающие предложения о прекращении огня. Он подчеркнул, что российская сторона постоянно получает подобные призывы.

«Войска Украины уйдут с занимаемых ими территорий, вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут — мы добьёмся этого вооружённым путём», — заявил российский лидер.

