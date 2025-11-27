Путин назвал условие прекращения боевых действий на Украине
Путин заявил о готовности прекратить боевые действия при выводе украинских войск
Президент России Владимир Путин назвал условие для прекращения боевых действий на Украине. Его слова прозвучали в ходе прямой трансляции телеканала «Россия 24».
Путин заявил, что боевая деятельность прекратится только после вывода украинских войск с занимаемых ими территорий. Свою позицию он изложил 27 ноября в Бишкеке, где отвечал на вопросы журналистов.
Президент РФ прокомментировал поступающие предложения о прекращении огня. Он подчеркнул, что российская сторона постоянно получает подобные призывы.
«Войска Украины уйдут с занимаемых ими территорий, вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут — мы добьёмся этого вооружённым путём», — заявил российский лидер.Ранее Владимир Путин заявил о наращивании взаимодействия стран ОДКБ в борьбе с наркотрафиком.