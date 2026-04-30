Путин отправил в отставку главу Дагестана Меликова
Владимир Путин 30 апреля на встрече с депутатами Народного собрания Дагестана заявил, что глава республики Сергей Меликов переходит на другую работу. Меликов руководил регионом с 2021 года, его полномочия истекали в сентябре.
Президент поблагодарил его за проделанную работу. Глава государства отметил, что жизнь продолжается.
В свою очередь, представители парламента Дагестана предложили Путину назначить председателя Верховного суда республики Федора Щекина новым руководителем региона. Другой информации нет.
Ранее глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Дагестан из-за мощных паводков в регионе. Вместе с ним в республику прилетели министр природных ресурсов Александр Козлов и глава Минстроя Ирек Файзуллин. Сразу по прибытии Куренков провел оперативное совещание прямо в аэропорту.
