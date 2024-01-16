Путин ответил на отказ голосовать за него

Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов
Президент России Владимир Путин прокомментировал реплику на прямой линии об отказе голосовать за него.
Глава государства в ответ на такое заявление призвал воспринимать критику конструктивно, а также высказался о важности обратной связи.
Вместе с тем он добавил, что при появлении недовольства людей надо помнить, что в настоящее время в России всё же наблюдается больше нерешённых проблем, нежели решённых.
Путин подчеркнул, что в России выросли зарплаты, но населения, живущего скромно ещё достаточно. Также стало меньше тех, кто живёт за чертой бедности, но и они всё ещё остаются.
Президент заявил, что эти проблемы находятся на стадии решения, а любая критика должна восприниматься как руководство к действию.
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Вместе с тем он добавил, что при появлении недовольства людей надо помнить, что в настоящее время в России всё же наблюдается больше нерешённых проблем, нежели решённых.
Президент заявил, что эти проблемы находятся на стадии решения, а любая критика должна восприниматься как руководство к действию.
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Анастасия Чинкова