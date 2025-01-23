Путин отвлекся на международный звонок на заседании набсовета АСИ и извинился

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин отвлекся на международный звонок, участвуя в заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Глава государства сам анонсировал предстоящий разговор, извинившись.
«Хочу меня заранее извинить, возникла необходимость провести международный телефонный разговор, поэтому я в ходе доклада [главы АСИ] Светланы Витальевны [Чупшевой] вынужден буду на минут пять отойти от экрана», — сказал российский лидер.Путин попросил участников продолжить работу, несмотря на его временное отсутствие.
Перед этим Путин сделал заявление о скорой индексации российских пенсий. Кабмину поручено проиндексировать страховые и военные выплаты на 9,5%, учитывая фактическую инфляцию по итогам прошлого года.
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