Reuters: саммит на Аляске показал провал изоляции России и победу Путина

Фото: Istock/Andrey Rykov

Саммит Владимира Путина и Дональда Трампа доказал провал западных попыток изолировать Россию, став дипломатической победой Москвы, заявило агентство Reuters.



По оценке издания, для президента РФ само проведение саммита — большая победа, опровергающая многолетние усилия Запада:

«Для Путина само проведение саммита — большая победа, которую он может представить в доказательство того, что многолетние попытки Запада изолировать Россию провалились».

Агентство подчеркивает, что Москва вновь занимает ключевое место в международной дипломатии благодаря переговорам в Анкоридже.

Встреча в формате «три на три» с участием Сергея Лаврова и Марко Рубио продлилась 2 часа 45 минут. Стороны достигли частичного взаимопонимания по украинскому урегулированию и договорились о новой встрече, хотя Дональд Трамп ранее отмечал отсутствие полноценного соглашения.

Елизавета Теодорович

