Путин поблагодарил премьера Мьянмы за подаренных России шестерых слонят

Мин Аун Хлайн и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Глава государства Владимир Путин поблагодарил премьера Мьянмы Мин Аун Хлайна за подаренных России шестерых слонят, которых передали из республики по случаю 75-летия установления дипотношений между государствами.
«Не могу не поблагодарить вас за подарок очень теплый. Вы в прошлом году прислали нам шесть слонят. Спасибо большое», — произнес российский лидер в рамках встречи в Кремле.Большой Московский цирк получил шестерых слонят от Мьянмы в январе. Глава российского МИДа Сергей Лавров лично отслеживал процесс передачи животных.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп обратился к Путину с просьбой. Подробности в нашем материале.
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