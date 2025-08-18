Путин подарил мотоцикл жителю Аляски, который не починил старый из-за санкций
Президент России Владимир Путин подарил новый мотоцикл жителю Аляски, который не мог починить старый и-за введенных санкций против РФ. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
Двухколесный был подарен Марку Уоррену из Анкориджа. У мужчины был старый мотоцикл «Урал», который ему не удавалось починить из-за санкций. Российский лидер поручил дипломатам подарить мужчине новый мотоцикл взамен старого.
