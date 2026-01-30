Путин: За 2025 год Россия поставила в тридцать стран военную технику на $15 млрд

30 января 2026, 23:23

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Россия в полном объёме выполнила контракты по военному экспорту. За 2025 год РФ поставила продукцию военного назначения в три десятка государств, сообщил президент страны Владимир Путин на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству в Москве.





По словам российского лидера, объём валютной выручки от этих поставок превысил 15 миллиардов долларов. Путин подчеркнул, что работа велась стабильно в течение всего года, несмотря на внешнее давление со стороны Запада.





«Такие результаты дают дополнительную возможность направлять средства на модернизацию предприятий ОПК, на расширение их производственных мощностей, на перспективные научные исследования. Важно также и то, что на этих предприятиях значительный объём продукции – это продукция гражданского назначения», — пояснил президент РФ.