Путин: За 2025 год Россия поставила в тридцать стран военную технику на $15 млрд
Россия в полном объёме выполнила контракты по военному экспорту. За 2025 год РФ поставила продукцию военного назначения в три десятка государств, сообщил президент страны Владимир Путин на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству в Москве.
По словам российского лидера, объём валютной выручки от этих поставок превысил 15 миллиардов долларов. Путин подчеркнул, что работа велась стабильно в течение всего года, несмотря на внешнее давление со стороны Запада.
Новый уровень — $44,1 за баррель: Швейцария повторяет шаги ЕС
«Такие результаты дают дополнительную возможность направлять средства на модернизацию предприятий ОПК, на расширение их производственных мощностей, на перспективные научные исследования. Важно также и то, что на этих предприятиях значительный объём продукции – это продукция гражданского назначения», — пояснил президент РФ.Путин также объявил о планах значительного наращивания военного экспорта к 2026 году и утверждении долгосрочной программы на 2027–2036 годы. Одновременно будет ускорена модернизация Вооружённых сил РФ, в первую очередь за счёт развития систем ПВО и ПРО, средств радиоэлектронной борьбы, беспилотной авиации и стратегических ядерных сил.