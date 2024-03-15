Путин пообещал наказать Украину за удары по территории РФ

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Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза, что удары украинских военных сил по территории страны не останутся безнаказанными.
«Безнаказанными эти удары противника не остаются и не останутся», — заявил российский лидер.Он отметил, что киевский режим пытается совершить несколько диверсионно-террористических атак в приграничных районах России, чтобы нарушить порядок проведения президентских выборов.
Ранее Центральная избирательная комиссия РФ рассказала о явке на выборах президента. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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