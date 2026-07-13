Путин пообещал противнику нарастающий «масштаб» боли за удары по России

13 июля 2026, 17:20

Путин: ответы на удары по России будут зеркальными, но в разы сильнее

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что ответные меры на удары по территории РФ останутся зеркальными, но при этом значительно превзойдут по мощности действия противника. Его слова приводит РИА Новости.





13 июля глава государства посетил выставку Народного фронта «Всё для Победы!», где организаторы продемонстрировали ему макет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С».

«Наши ответы всегда будут зеркальными, куда бы они ни пытались наносить удары на территории РФ, мы будем отвечать зеркально, только в несколько раз мощнее. Противник будет это чувствовать. Уже чувствует, надеюсь», — заявил Владимир Владимирович.